Не вистачає 30 мільярдів доларів: економіст сказав, як перекрити "дірку" в бюджеті

Україна ще не доотримала близько 30 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Вона залежить від того, чи виконає держава зобов'язання від партнерів.

Про це 24 Каналу розповів колишній радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, отримати усі необхідні кошти до кінця року можливо, але це досить оптимістична оцінка. Якщо прийде лише частина з них, то все одно доведеться щось робити з "дірою" в бюджеті на 2026 рік.

Як вирішити проблему з грошима?

Як наголосив Устенко, державі потрібно було виконати взяті на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами. Якби все було зроблено вчасно, то проблем з надходженням міжнародної допомоги не було б.

Зазвичай йдеться про законопроєкти, які передбачають подальшу боротьбу з корупцією, розбудовою антикорупційної архітектури, реформування наглядових рад. Також йшлося про ревізію з погляду видатків; початок приватизації підприємств в державному секторі тощо.

Умови, які ми підписували з ЄС, приблизно такі самі, як і з Міжнародним валютним фондом. До того ж ми самі пропонували МВФ ці умови. Так само ми там обіцяли обкласти податком посилки до 150 євро. Чому так? Всі країни ЄС з цього року починають це робити. Там чекали, що й ми на це підемо,

– сказав Устенко.

Чому не ухвалили потрібні законопроєкти?

За словами експерта, було досить багато контроверсійних вимог, які спричинили дискусії всередині країни. Але проблема в тому, що держава сама їх запропонувала. Відповідно почалися затримки.

Кабмін багато чого мав зробити. Нардепи мали багато чого зробити. Депутати не можуть голосувати без внесеного законопроєкту. Частину вони самі написали. Я так розумію, що це не було до кінця узгоджено з Кабміном. І почалися звинувачення. Якщо це продовжиться, то усі ці 30 мільярдів будуть під ризиком. Як і гроші на наступний рік,

– сказав Устенко.

Чи зможе Україна отримати 30 мільярдів доларів до кінця року: дивіться відео 24 Каналу

Наразі ситуація в економіці є досить критичною. Але в такому випадку потрібно йти на ті рішення, які врятують державу. Тому зараз потрібно швидко виконати усі зобов'язання перед міжнародними партнерами та отримати допомогу.

Якщо треба рятувати країну, то маємо йти на непопулярні заходи та рішення. Я теж не хотів би оподаткування посилок. Але якщо ти обіцяв, то маєш це зробити. Також потрібно було контролювати усі видатки державного бюджету. Як можна було давати різні кешбеки та додаткові виплати, якщо в тебе гігантський дефіцит державного бюджету?

– наголосив Устенко.