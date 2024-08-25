Деяким пенсіонерам не перерахують виплати та набавки

Пенсійні виплати часто доповнюються різними надбавками, зокрема за віком. через місце проживання тощо. Проте іноді виникає відчуття, що основна виплата не зростає.

Чому пенсія не росте

Зазвичай надбавки до пенсії призначають або за надлишковий стаж, або при досягненні певного віку.

Читайте також Нова послуга для пенсіонерів: що пропонують у ПФУ

Наприклад, за віком надбавки надаються у 70, 75 та 80 років. Вони виплачуються щомісячно.

Розмір надбавок за віком:

У 70 років – 300 гривень;

У 75 років – додається 156 гривень, загальний розмір надбавки становить 456 гривень;

У 80 років – додається ще до 114 гривень, загальний розмір надбавки складає 570 гривень.

Також у 73 роки встановлюється доплата в розмірі 300 гривень, яка не переглядалася.

Нагадаємо! Тобто доплати пенсіонерів зростають, а не додаються з часом.

Варто зазначити, що надбавки до пенсії за віком надаються особам, чиї виплати менші ніж 10 340,35 гривні. Проте, якщо виплата особи трохи менша за цю суму, наприклад 10 040 гривень, то її максимальна надбавка навіть у 80 років складатиме 300 гривень. Тобто ці доплати лише підтягнуть виплату пенсіонера до максимального допустимого рівня, але перевищити не дадуть. Тому може здатися, що пенсія не росте.