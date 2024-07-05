Україна піднялася вище у рейтингу найбільших економік світу

Світовий банк сформував рейтинг найбільших економік світу за 2023 рік. Вона зайняла 57 місце, що вище ніж раніше.

Економіка України

Торік ВВП України зріс на 5,3%. За оцінкою Світового банку, у доларах розмір виріс зі 162 мільярди до 178,8 мільярда доларів. Тому Україна піднялась з 59-го на 57-ме місце у рейтингу, обійшовши Кувейт і Кубу (її виключили зі списку).

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На першому місці — США. Їх економіка на третину більша за китайську – 27,4 трильйона доларів і 17,8 трильйона відповідно.

Нині Німеччина займає 3 місце у топі, з показником 4,5 трильйона доларів, хоча раніше цю позицію посідала Японія.

Японія зберігала свій статус однієї з трьох найбільших економік світу з середини 20-го століття. У 1968 році вона перевершила Західну Німеччину за обсягом валового національного продукту, ставши другою найбільшою економікою світу, поступаючись лише США. Ця позиція утримувалася до 2010 року поки Китай не обігнав її.

Першу десятку закривають:

Індія;

Велика Британія;

Франція;

Італія;

Бразилія;

Канада.

Аутсайдери рейтингу

Останнє місце у рейтингу посів Тувал з ВВП у 62 мільйони доларів.

Взагалі до рейтингу не увійшли: