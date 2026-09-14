Криза у великому місті набирає обертів: чому росіяни чекають жовтня

Бензинова криза в російському Санкт-Петербурзі загострилася. Водії стоять у чергах на заправках навіть уночі.

Що відбувається у Росії на тлі дефіциту пального

Водночас кожна друга колонка в місті порожня, про що йдеться у матеріалі російської агенції "Росбалта" від 14 вересня.

Якщо ще в серпні 90% заправок працювали спокійно й без черг, то зараз цей показник упав нижче 40%, – зазначено у тексті.

Близько 60% усіх станцій міста повністю спорожніли. Крім того, популярні марки А-92 та А-95 можна знайти максимум на кожній п’ятій заправці.

Як пишуть у матеріалі, до АЗС, які працюють, вишиковуються черги зі 100 автомобілів. Люди проводять у них по кілька годин. Затори не зникають навіть уночі: автомобілісти скаржаться, що о першій годині ночі перед ними на заправці легко може стояти 60 автомобілів.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що події стали наслідком нещодавніх атак безпілотників на великі нафтопереробні заводи, зокрема й "Киришинефтеоргсинтез". Це вплинуло на зниження виробництва бензинів А-92 та А-95, але дизельне пальне є в наявності.

Хочу сказати, що ми бачимо світло в кінці тунелю: ми розраховуємо, що до початку жовтня і нові поставки надійдуть у регіон, і нові логістичні ланцюги будуть вибудувані, і, звичайно, після ремонту знову запрацюють заводи,

– заявив Дрозденко.

Він додав, що 13 вересня кілька великих нафтових компаній уже ухвалили рішення збільшити постачання бензину на АЗС у Ленінградській області. Деякі навіть удвічі – аби компенсувати перебої інших компаній, чиї заводи перебувають на ремонті.

У регіоні, зокрема, розглядають можливість запровадження заправки через день – за парними та непарними номерами.

І поки що метою є задовольнити потреби в бензині "хоча б у межах лімітів із розрахунку 20 – 30 літрів на день".

Я бачу, що до початку жовтня ми маємо спільно з великими нафтовими компаніями, нашими партнерами, виправити цю ситуацію. А зараз ворог перевіряє нас на міцність, на слабкість. Ми не повинні цього допустити,

– підсумував Олександр Дрозденко.

Нагадаємо, що схему "парний – не парний" вже використовували в інших регіонах Росії. Тобто власники авто можуть придбати бензин залежно від дати та першої цифри номерного знака.

Щодо Москви: там паливна криза відчутна найменше. Влада буквально "забирає" пальне у відділених регіонів та віддає його столиці.