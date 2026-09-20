Замість усієї пенсії лише 25%: чому українцям урізають виплати

Іноді замість очікуваних кількох тисяч гривень на банківську картку приходить значно менша сума, і це зовсім не технічний збій. Держава має чіткі правила, за якими частина виплат перенаправляється на інші потреби.

Чому у пенсіонерів заберуть 75% пенсії?

Якщо пенсіонер постійно проживає у державній установі та перебуває на повному забезпеченні, йому виплачують лише 25% від призначеної пенсії. Решта коштів за законом спрямовується закладу, де людина утримується, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Наприклад, із призначених 8 000 гривень на руки людина отримає лише 2 000 гривень. Однак закон передбачає винятки для тих, чия пенсія перевищує вартість утримання в інтернаті чи пансіонаті.

У такому разі пенсіонеру доплачують різницю між його виплатою та реальними витратами закладу, але ця сума ніколи не може бути меншою за гарантовані 25%.

Важливо! Для перерахунку обов'язково враховується офіційна довідка про вартість утримання.

Що відбувається, якщо у пенсіонера є родина

Правила суттєво змінюються, якщо на утриманні літньої людини перебувають непрацездатні члени сім'ї. Тоді сам пенсіонер продовжує отримувати свої 25%, а ще до 50% від загальної суми пенсії нараховують його родичам.

Якщо таких утриманців двоє або більше, цю половину виплат ділять між ними порівну. Урізання виплат не стосується громадян, які:

мають особливі заслуги перед Україною – вони отримують свої гроші в повному обсязі;

також 100% пенсії у зв'язку з втратою годувальника виплачують дітям-сиротам, які перебувають на державному забезпеченні;

іншим дітям у таких закладах перераховують 50%, а решту можуть віддавати установі.

Крім того, якщо пенсіонер тимчасово їде у відпустку або лягає в лікарню, за цей період йому повертають повний розмір виплат.

Куди саме йде решта пенсійних коштів

Гроші, які не виплачуються на руки, не зникають у повітрі. За особистою заявою пенсіонера залишок перераховується на рахунок установи, де він проживає. У ПФУ наголошують, що ці фінанси повинні йти виключно на покращення умов проживання людей у таких закладах.

Однак варто пам'ятати, що іноді Пенсійний фонд може вимагати повернути частину виплачених коштів. Це стається, якщо людина приховала важливі зміни у своєму статусі (наприклад, працевлаштування) або подала недостовірні дані, тоді як помилка самого ПФУ не зобов'язує пенсіонера відшкодовувати переплату.