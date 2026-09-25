Пенсія для людей з II групою інвалідності у жовтні: чи зростуть виплати

Пенсії осіб з інвалідністю формуються з урахуванням декількох факторів. Зокрема, віку особи та кількості стажу. Також важливу роль відіграють обставини набуття інвалідності.

Від чого залежить пенсія при II групі інвалідності

З 1 жовтня підвищення виплат по інвалідності не заплановано. Сума пенсії залежатиме від індивідуальних даних кожного пенсіонера. За загальним правилом, пенсія по інвалідності для людей з II групою становить 90% пенсії за віком.

Розмір викової виплати визначають з урахуванням страхового стажу та заробітку. При цьому до стажу, який беруть для розрахунку пенсії за віком, зараховують і період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Важливо! На розмір пенсії громадян з II групою впливає і те, чи працевлаштована особа.

Чому пенсії у людей з II групою різні

Група інвалідності сама по собі не визначає конкретну суму виплати. Пенсію кожній людині розраховують окремо.

На її розмір впливають страховий стаж і заробіток, який враховується під час розрахунку. Також важлива причина встановлення інвалідності, оскільки для окремих категорій передбачені додаткові гарантії.

Наприклад, окремі правила діють для людей, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою:

З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для людей з II групою інвалідності, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою, становить 8 838,60 гривні.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з інвалідністю II групи мінімальна гарантована виплата становить 16 522,84 гривні.

До слова, для призначення пенсії по інвалідності є низка вимог. Зокрема, за наявності лише медичних довідок людині можуть відмовити у нарахуванні коштів. Ключовою умовою є наявність страхового стажу на момент звернення.