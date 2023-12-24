Втрата годувальника та пенсійні виплати: хто має право на допомогу від держави

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, все частіше трапляються випадки, коли сімʼя втрачає годувальника. Як пояснює ПФУ, деякі з таких сімей можуть претендувати на пенсію по втраті годувальника. Хто саме може її отримати - читайте далі.

Тобто, пенсійні виплати по втраті годувальника надаються членам родини, що втратили особу, яка їх забезпечувала. При цьому, отримувачі таких виплат не мають змоги самостійно себе забезпечувати.

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А саме йдеться про дітей, студентів та людей з вадами здоров'я. Розмір пенсії по втраті годувальника вираховується індивідуально і дорівнює – 50% від виплат за віком загиблого.

Кому саме призначається пенсія: перелік осіб

Діти померлого годувальника отримують пенсію незалежно, чи були вони на утриманні. Відтак на 2 чи більше дітей призначається 100% розміру пенсії годувальника за віком.

До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;

діти до 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Чи можуть на виплати розраховувати дружини військовослужбовців

За умови, коли страховий стаж годувальника у день смерті становить: від 1 до 15 років залежно від віку особи.

На такі виплати мають право і жінки військовослужбовців, якщо їхні чоловіки загинули під час військових дій і при цьому в сім'ї зростає малолітня дитина.

Виплати надходитимуть матері до моменту, поки дитині не буде 8 років.

У випадку, коли йдеться про дружин військових, пенсія по втраті годувальника призначається в незалежності від віку та працездатності особи. Умовою є те, що жінка не працює і не проходить військову службу.

Державна допомога до пенсії

Однак, якщо пенсія з урахуванням усіх надбавок на 3 та більше осіб сім'ї не сягає 150% прожиткового мінімуму – то така сімʼя має право на отримання державної допомоги щомісяця до пенсії у розмірі, якого не вистачає.

Наприклад, щомісячний розмір пенсійних виплат на 3 дітей розраховують так: розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а це станом на 2023 рік – 2 093 гривні, множать на 150%. Загалом виходить так, що ця сума не може бути меншою, ніж 3 139,5 гривні.

Як отримати пенсію по втраті годувальника

Для отримання цієї виплати, ви можете звернутися у ПФУ або податися через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Також заявку можна подати через "Дію".

Щоб оформити виплату потрібно надати: