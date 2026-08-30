Частині пенсіонерів збільшили мінімальну пенсію на 4000 гривень

Уряд переглянув розміри гарантованих виплат для окремих категорій громадян. Пояснюємо, хто може розраховувати на посилену державну підтримку та як її призначають.

Кому збільшили мінімальні пенсійні виплати

Уряд переглянув гарантований мінімальний розмір пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Йдеться про членів сімей загиблих або зниклих безвісти захисників України, які отримують пенсію чи державну соціальну допомогу у зв'язку з втратою годувальника.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, Кабінет Міністрів ухвалив постанову №154, якою внесено зміни до постанови №674 про додатковий соціальний захист.

Відтепер, якщо загальний розмір пенсії або соціальної допомоги у зв'язку з втратою годувальника не досягає 12 810 гривень, держава призначає адресну доплату до цього рівня. Раніше гарантований мінімум становив 7 800 гривень.

Важливо! Підвищення стосується непрацездатних батьків загиблих захисників, дружини або чоловіка загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця, а також дітей, які мають право на відповідні виплати.

Що змінилося для сімей із кількома отримувачами

Окремо уряд переглянув гарантії для родин, у яких пенсію у зв'язку з втратою годувальника отримують двоє або більше членів сім'ї. Для таких отримувачів гарантований мінімальний розмір виплати зріс із 6 100 гривень до 10 020 гривень на кожну особу.

Водночас подавати заяву або додаткові документи не потрібно, тому що Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій і соціальної допомоги автоматично на підставі матеріалів пенсійних справ. Крім того, починаючи з 1 березня 2027 року, ці гарантовані мінімальні суми підлягатимуть щорічній індексації відповідно до законодавства.

Раніше ми розповідали, які мінімальні пенсії гарантовані учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни у 2026 році і за яких умов призначають підвищені виплати.