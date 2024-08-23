Які пільги доступні для осіб з III групою інвалідності в Україні

В Україні громадяни з інвалідністю III групи мають право на низку пільг, які покликані покращити їхнє життя та забезпечити соціальний захист. Держава також надає додаткову фінансову підтримку і соціальні послуги, включаючи реабілітаційні програми, що сприяють підвищенню якості життя цих осіб.

Соціальні пільги для осіб з III групою інвалідності

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від вікової пенсії. Водночас для деяких громадян цей показник соціальної допомоги може бути іншим:

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Людям з інвалідністю з дитинства виплачують 60% прожиткового мінімуму.

Діти з інвалідністю, які не досягли 18 років, отримують 70% прожиткового мінімуму.

Водночас діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, за винятком таксі. Для цього необхідно мати відповідне посвідчення. Також особи з інвалідністю та їхні супроводжуючі можуть користуватися 50% знижкою на проїзд у залізничному та міському транспорті.

Зауважте! Мешканцям столиці, які бажають отримати ці пільги, необхідно оформити картку киянина в Ощадбанку.

Люди з інвалідністю також можуть отримувати на пільгових умовах:

засоби реабілітації, такі як протези та інші спеціалізовані пристрої;

вироби медичного призначення, включаючи індивідуальні пристрої, протези для очей і зубів;

автомобілі та крісла з електроприводом, якщо є відповідний медичний висновок.

Зауважте! Такі особи мають право на безкоштовні ліки, за умови, що їхня пенсія не перевищує мінімального розміру. Це стосується лише ліків, які видаються за рецептом під час амбулаторного лікування.

Житлові пільги

Громадяни з інвалідністю мають право на облаштування житла за допомогою різних пристосувань, а також на поліпшення житлових умов. Окремі пільги передбачені для дітей з інвалідністю, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування.

Зауважте! Вони мають право на першочергове отримання житла та матеріальної допомоги для його облаштування після досягнення повноліття, за умови, що за висновком МСЕ вони здатні до самообслуговування та ведення самостійного життя.

Робочі пільги

Особи з третьою групою інвалідності мають право на працевлаштування, але з урахуванням полегшених умов праці. Зокрема, вони приймаються на роботу без випробувального терміну та отримують додаткові привілеї у сфері відпочинку:

додаткові два дні до щорічної відпустки;

ветеранам війни надається додаткова оплачувана відпустка на 14 днів щорічно;

обов’язкове надання відпустки без збереження заробітної плати за бажанням, тривалістю до 30 днів на рік.

Зауважте! Роботодавці зобов'язані забезпечити такі умови, адаптовані до їхніх особливих потреб.

Освітні пільги

Абітурієнти з-поміж дітей з інвалідністю, які успішно пройшли вступні іспити, мають право на вступ до вищих навчальних закладів поза конкурсом. Такі студенти продовжують отримувати соціальну допомогу та мають право на повну стипендію, якщо вона передбачена.