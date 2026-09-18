Друга платіжка за газ: через це вам доведеться платити більше

Українці мають платити не тільки за сам газ. Також є окрема платіжка за розподіл блакитного палива. Як вираховується цей платіж зараз, розповідаємо далі.

Чому суми за доставку газу відрізняються

Українці щомісяця сплачують не лише за безпосередньо спожитий газ, а й за його транспортування. Підсумкова сума формується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від обсягу використання палива за попередній газовий рік, про що повідомили Газмережі.

Розрахунковий газовий рік триває з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного. Якщо за цей період ваша родина використала більше кубометрів, ніж раніше, щомісячний платіж за розподіл автоматично зросте. І навпаки: суттєва економія палива дозволяє суттєво зменшити витрати на його доставку на увесь наступний рік.

Як самостійно розрахувати щомісячний платіж

Споживачі можуть легко обчислити точну вартість послуги без очікування паперової квитанції. Для цього потрібно виконати кілька послідовних кроків:

Дізнатися власний обсяг споживання газу за минулий газовий рік у кубометрах. Помножити отриманий об'єм на фіксований тариф, діючий у вашому регіоні. Поділити підсумкову цифру на 12 місяців.

Отримане значення і буде вашою обов'язковою щомісячною платою за доставку на весь поточний газовий рік.

Зверніть увагу! Часто причиною завищених сум у платіжках стають не тарифи, а банальна неуважність або несправність приладів. Якщо споживач не передає показники лічильника щомісяця вчасно, оператор здійснює нарахування за середніми обсягами, які зазвичай вищі за реальне споживання.

До слова, у жовтні тарифи на газ для побутових споживачів не зростатимуть. Зокрема, для українців, яких обслуговує "Нафтогаз", вартість кубометра і надалі складатиме – 7,96 гривні за кубометр.

Наразі саме "Нафтогаз" обслуговує більшість українців. Річ у тім, що ця компанія виступила постачальником останньої надії.