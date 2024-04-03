Можливо чи ні: як повернути гроші, надіслані не туди

Іноді трапляються ситуації, коли особа випадково помилилася карткою та надіслала гроші не туди. У таких випадках треба діяти оперативно.

Як повернути гроші на картку

У номері картки зазвичай 16 цифр, і, якщо помилитися хоча б однією з них, гроші надійдуть зовсім іншій людині.

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Якщо, наприклад, неправильний платіж ви здійснили з картки "Приватбанку" на картку цього ж оператора, ситуацію можна спробувати виправити. Треба швидко зателефонувати на гарячу лінію та повідомити про проблему, тоді є шанс, що вам стане відомо, кому ви надіслали гроші.

Проте, якщо зробити платіж з картки одного банку на рахунок іншого, вірогідність отримати гроші назад зовсім мала. Оскільки банки не зможуть перевірити цей переказ на факт шахрайства, ви можете звернутися із листом у банк отримувача та повідомити про проблему.

Єдиний вихід, дізнатися хто одержувач грошей, написати йому та попросити повернути гроші. Проте банк-одержувач може відмовити вам в отриманні персональної інформації власника картки.

Як варіант, ви можете знову здійснити невеликий платіж на карту помилкового одержувача та у призначенні описати ситуацію.

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