Змусили платити за повірку газового лічильника: у яких випадках це законно

Деякі споживачі скаржаться, що з них несподівано стягнули кошти за стандартну процедуру огляду газового обладнання. Однак зазвичай повірка лічильників обліку газу проводиться для споживача безоплатно.

Чому виникають вимоги про оплату повірки лічильників?

Як пояснила начальниця лабораторії засобів вимірювальної техніки Олена Сніцаренко, для добросовісних побутових споживачів ця послуга є абсолютно безоплатною. Усі витрати на роботу майстрів уже закладені в щомісячний тариф на розподіл блакитного палива, про що повідомляють представники компанії "Газмережі".

"Безкоштовність діє" лише тоді, коли прилад не має ознак навмисного пошкодження. Якщо під час огляду експерти встановлять, що лічильник вийшов з ладу через природне зношення, то фінансовий тягар повністю лягає на оператора газорозподільних мереж.

Зовсім інша ситуація виникає, якщо фахівці доведуть факт втручання в роботу приладу для незаконного відбору газу або його механічне пошкодження самим власником. У такому разі порушнику доведеться не лише оплатити саму повірку лічильника, але й компенсувати збитки.

Якщо перевірка встановила, що вини споживача у тому, що лічильник не працює, нема, то ніхто ніяких коштів не сплачує,

– наголошують у дописі

Якщо вже сплатила кошти, але не винна у пошкодженні лічильника, то необхідно надати газовій компанії ПІБ власника помешкання, адресу, номер особового рахунку та квитанцію про оплату – для з'ясування обставин.

Нагадаємо, що планові візити газовиків відбуваються раз на вісім років. Але клієнт може ініціювати позачергову повірку самостійно, якщо сумнівається у правильності показань.

Водночас базові річні тарифи на газ для населення у вересні не зазнали змін. Більшість українців, яких обслуговує "Нафтогаз", і далі платять 7,96 гривні за кубометр.