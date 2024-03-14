Ключові ризики для інфляції: що найбільше впливає на економічний розвиток України

Нині ключовим ризиком для інфляції в Україні залишається перебіг великої війни. Макропрогноз НБУ у січні ґрунтувався на припущенні щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2025 року, проте ризик затяжної війни зберігається.

Ключові ризики для інфляції

Тривала війна загальмує економічне відновлення та ускладнить завдання регулятора щодо утримання інфляції близько до цілі 5% упродовж 2025 – 2026 років, повідомили на брифінгу НБУ, передає 24 Канал.

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Також зберігається ризик нестачі міжнародного фінансування, хоча нещодавно спостерігалися позитивні зрушення в цьому питанні. Наприклад, в кінці лютого Рада ЄС схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки.

Уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування розміром 4,5 мільярда євро. Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з МВФ та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень.

Тож у березні – квітні Україна, ймовірно, отримає понад 10 мільярдів доларів. Активізація надходжень зовнішньої допомоги невдовзі дасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів.

Які ще є ризики

виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності чи покриття значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема, в енергетичній сфері;

суттєві пошкодження інфраструктури, передусім портової, що обмежуватиме експорт;

продовження часткового блокування кордонів з деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що обмежуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;

поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Позитивні перспективи

Проте можуть реалізуватися і позитивні сценарії. Суттєве розширення потужності морського коридору може посприяти швидшому відновленню українського експорту. Враховуючи підвищення ефективності заходів валютного нагляду, обсяги надходження валютного виторгу збільшаться.

Ще значний стимул економічному відновленню може надати реалізація масштабних проєктів відбудови України. Останнім часом пожвавилася дискусія щодо використання на користь України знерухомлених російських активів. Реалізація цієї ідеї може суттєво поліпшити ключові макроекономічні показники.

