Цены на медь достигли 14-месячного максимума: что известно

Стоимость меди достигла максимума из-за опасений относительно поставок этого металла в будущем. Такой риск вызвал панические настроения среди инвесторов.

Как изменилась сейчас цена на медь

Сейчас цена на медь достигла максимума за последние 14 месяцев. На это повлияли действия инвесторов, в частности активная скупка этого металла.

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Такие действия инвесторов объясняются ожиданием роста спроса на медь, используемую в промышленности. При этом, увеличиваются риски перебоев поставок этого металла в будущем.

Цена на медь в целом выросла на 1,5%. Такое резкое повышение произошло после комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он поддержал ценовое ралли образованное из-за увеличения рисков стабильного снабжения металла, которое произошло в начале февраля.

Что происходит на рынке меди

Стало известно о перебоях, которые происходили на крупных рудниках. Вследствие этого, металлургические заводы вынуждены тратить рекордные средства для добычи руды.

Сейчас именно китайские заводы производят более чем 50% очищенной меди в мире. Эти предприятия рассматривают совместное сокращение производственных мощностей.

Первые признаки восстановления мировой обрабатывающей промышленности подпитывают оптимизм относительно того, что улучшение рыночной динамики может способствовать достижению медью беспрецедентных максимумов.