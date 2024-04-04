Дефицит кофейных зерен
Поэтому, майские контракты на кофе сорта робуста выросли на 4,8% – до 3 838 долларов на торгах на Лондонской бирже. Это самая высокая цена с 2008 года. Сообщается, что рост цены вызван опасениями плохого урожая во Вьетнаме, который является ключевым экспортером робусты.
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Суть заключается в том, что высокая температура приводит к высыханию оросительных систем на плантациях, и в случае повреждения урожая может возникнуть дефицит кофейных зерен на мировых рынках.
Как это влияет на другие сорта кофе
Ограниченность рынков робусты также способствует росту цен на кофе сорта арабика премиум-класса. Таким образом, фьючерсы на арабику в Нью-Йорке выросли на 3%, то есть превысили отметку 2 доллара за фунт впервые с декабря прошлого года.
Более того, брокеры крупнейшего производителя Бразилии недавно сообщили о высоком спросе на зерна арабики низкого качества, которые могут использоваться как замена робусты в смесях.