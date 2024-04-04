Дефицит кофейных зерен

Поэтому, майские контракты на кофе сорта робуста выросли на 4,8% – до 3 838 долларов на торгах на Лондонской бирже. Это самая высокая цена с 2008 года. Сообщается, что рост цены вызван опасениями плохого урожая во Вьетнаме, который является ключевым экспортером робусты.

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Суть заключается в том, что высокая температура приводит к высыханию оросительных систем на плантациях, и в случае повреждения урожая может возникнуть дефицит кофейных зерен на мировых рынках.

Обратите внимание! Еще один фактор роста цены – низкие запасы кофейных зерен на складах. Компании, которые обжаривают кофе, сокращали закупки, надеясь на падение цены.

Как это влияет на другие сорта кофе

Ограниченность рынков робусты также способствует росту цен на кофе сорта арабика премиум-класса. Таким образом, фьючерсы на арабику в Нью-Йорке выросли на 3%, то есть превысили отметку 2 доллара за фунт впервые с декабря прошлого года.

Интересно! Несмотря на благоприятные перспективы будущего урожая бразильской арабики, в это время года ее доступность, как правило, ниже, поскольку новый урожай начнется только в мае.

Более того, брокеры крупнейшего производителя Бразилии недавно сообщили о высоком спросе на зерна арабики низкого качества, которые могут использоваться как замена робусты в смесях.