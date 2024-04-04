Дефіцит кавових зерен

Відтак, травневі контракти на каву сорту робуста зросли на 4,8% – до 3 838 доларів на торгах на Лондонській біржі. Це найвища ціна з 2008 року. Повідомляється, що зростання ціни викликане побоюваннями поганого врожаю у В'єтнамі, який є ключовим експортером робусти.

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Суть полягає в тому, що висока температура призводить до висихання зрошувальних систем на плантаціях, і в разі пошкодження врожаю може виникнути дефіцит кавових зерен на світових ринках.

Зауважте! Ще один фактор зростання ціни – низькі запаси кавових зерен на складах. Компанії, які обсмажують каву, скорочували закупівлі, сподіваючись на падіння ціни.

Як це впливає на інші сорти кави

Обмеженість ринків робусти також сприяє зростанню цін на каву сорту арабіка преміумкласу. Таким чином, фʼючерси на арабіку в Нью-Йорку зросли на 3%, тобто перевищили позначку 2 долари за фунт вперше з грудня минулого року.

Цікаво! Попри сприятливі перспективи майбутнього врожаю бразильської арабіки, у цю пору року її доступність, як правило, нижча, оскільки новий урожай розпочнеться лише у травні.

Щобільше, брокери найбільшого виробника Бразилії нещодавно повідомили про високий попит на зерна арабіки нижчої якості, які можуть використовуватися як заміна робусти в сумішах.