Як можуть змінитися ціни

Наближається літній сезон, з великою імовірністю скоро подешевшають овочі тогорічного врожаю. Однак, є і продукти, що подорожчають, зокрема молочка.

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Дмитро Соломчук Член аграрного комітету Ради На мою думку, кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем.

Соломчук зауважує, що подешевшають і яйця. Це пов'язано зі збільшенням кількості такого роду домашньої продукції у весняно-літній час.

Варто зауважити, що попри військові дії, у центральних та західних областях України почали з'являтися нові фермерські господарства. А це посилює конкуренцію всередині ринку. На зростання цін можуть вплинути імовірні проблеми з логістикою, а також вартість палива.

Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику,

– наголошує депутат

Як впливає інфляція на ціни

Держстат повідомляє, що зростання споживчих цін в Україні сповільнилось і сягнуло показника 4,3%. Цьому сприяв значний тогорічний врожай.

Представники НБУ вважають, що інфляція цьогоріч може пришвидшитись. Однак, цей показник однаково залишатиметься помірним.