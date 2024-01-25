Інфляційний тиск у 2023 році знизився

Попри продовження війни, минулого року інфляційний тиск суттєво знизився. У листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі та залишалася на цьому рівні в грудні, повідомили в НБУ під час брифінгу НБУ, передає 24 Канал.

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Зауважте! Послабленню цінового тиску значною мірою сприяли високі врожаї та зниження світових цін на енергоносії. Важливу роль відігравав мораторій на підвищення тарифів на окремі ЖКП.

Також в НБУ додали, що сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року свідчить про вагомий вплив послідовної монетарної політики НБУ, зокрема:

заходів із забезпечення курсової стійкості;

привабливості гривневих активів: вони сприяли поліпшенню курсових та інфляційних очікувань.

Що буде з рівнем інфляції у 2024 році

Очікується, що із середини року інфляція дещо пришвидшиться через:

вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв;

додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту;

а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни через високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

Однак, інфляція залишатиметься помірною, у тому числі завдяки заходам НБУ із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Регулятор прогнозує, що вона становитиме 8,6% наприкінці року.

Зауважте! Вагомими чинниками зниження цінового тиску залишатимуться й заходи процентної та валютної політики НБУ.