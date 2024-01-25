Инфляционное давление в 2023 году снизилось
Несмотря на продолжение войны, в прошлом году инфляционное давление существенно снизилось. В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и оставалась на этом уровне в декабре, сообщили в НБУ во время брифинга НБУ, передает 24 Канал.
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Также в НБУ добавили, что замедление базовой инфляции до 4,9% по итогам года свидетельствует о весомом влиянии последовательной монетарной политики НБУ, частности:
- мер по обеспечению курсовой устойчивости;
- привлекательности гривневых активов: они способствовали улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.
Что будет с уровнем инфляции в 2024 году
Ожидается, что с середины года инфляция несколько ускорится из-за:
- исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев;
- дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса;
- а также переноса расходов бизнеса на потребительские цены из-за высоких рисков безопасности и повышения зарплат.
Однако, инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Регулятор прогнозирует, что она составит 8,6% в конце года.
Когда инфляция вернется к целевому диапазонуВ НБУ ожидают, что инфляция вернется к целевому диапазону в 2025 году, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году – до цели 5%. Этому будет способствовать прежде всего снижение безопасностных рисков, что предполагается в прогнозе.
По мнению регулятора, это обеспечит общее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ.