Хто звітуватиме перед НБУ

У такий спосіб НБУ хоче здійснити нагляд за діяльністю учасників фінансового ринку й оцінити ефективність управління кредитним сектором.

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Тож про активні операції перед НБУ мають звітуватися:

банки України;

фінансові компанії, які мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, а саме: надання коштів і банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;

кредитні спілки.

Зверніть увагу! Йдеться про активні операції боржника, якщо загальний розмір його боргу становить або перевищує 50 тисяч гривень чи суму у валюті у цьому еквіваленті. Цю звітність треба подавати поки особа повністю не сплатить борг.

Які терміни для подання звітів

Регулятор має право вимагати звітність про активні операції від різних фінансових установ у такі строки:

із 1 липня 2024 року – інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4—6 частини першої статті 4 закону про фінансові послуги, а також інформацію про боржників і осіб, пов'язаних із боржниками й такими операціями;

– інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4—6 частини першої статті 4 закону про фінансові послуги, а також інформацію про боржників і осіб, пов'язаних із боржниками й такими операціями; із 1 жовтня 2024 року – інформацію в повному обсязі.

Аби забезпечити комфортний перехід учасників ринку до виконання нових вимог, НБУ деякий час не застосовуватиме засоби впливу за порушення строків. Зокрема: