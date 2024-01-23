Які метали постачає Росія

У листопаді Євросоюзом було імпортовано металопродукції з Росії на суму 93,21 мільйона євро, що на 38,7% менше порівняно з минулим роком. Це на 23,5% порівняно з жовтнем і на 43,5% порівняно з листопадом 2022 року.

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Більшість імпортованих товарів складають напівфабрикати, що становить 83% від загального обсягу поставок, більшість з яких було відправлено до Бельгії. Росія також експортувала до ЄС чавун та феросплави.

Зауважте! Попри санкції проти Росії, її гірничо-металургійний сектор продовжує отримувати значні доходи від експорту в Євросоюз. Хоча обсяги поставок зменшилися у порівнянні з минулим роком, вони все ще залишаються високими.

Євросоюз у своєму 12-му пакеті санкцій продовжив квоти на російські метали на чотири роки, тим самим послабивши попередньо введені обмеження.

Ембарго на алюміній

Євросоюз розглядає можливість введення ембарго на російську алюмінієву продукцію в рамках 13-го пакету санкцій, що може стати новим етапом санкцій проти енергетичного сектору Росії.

За даними торговельної організації European Aluminium, яка представляє інтереси виробників алюмінію в ЄС, попередні санкції не торкнулись близько 85% експорту російського металу в ЄС.

Важливо! Оскільки виробництво алюмінію вимагає великої кількості електроенергії, санкції проти російського алюмінію можуть стати ефективним інструментом впливу на енергетичний сектор Росії.