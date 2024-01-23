Какие металлы поставляет Россия

В ноябре Евросоюзом были импортированы металлопродукции из России на сумму 93,21 миллиона евро, что на 38,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Это на 23,5% по сравнению с октябрем и на 43,5% по сравнению с ноябрем 2022 года.

Читайте также Евросоюз может заменить российскую агропродукцию на украинский язык — ведется обсуждение

Большинство импортируемых товаров составляют полуфабрикаты, что составляет 83% от общего объема поставок, большинство из которых были отправлены в Бельгию. Россия также экспортировала чугун и ферросплавы в ЕС.

Заметьте ! Несмотря на санкции против России, ее горно-металлургический сектор продолжает получать значительные доходы от экспорта в Евросоюз. Хотя объемы поставок снизились по сравнению с прошлым годом, они все еще остаются высокими.

Евросоюз в своем 12-м пакете санкций продлил квоты на российские металлы на четыре года, тем самым ослабив предварительно введенные ограничения.

Эмбарго на алюминий

Евросоюз рассматривает возможность введения эмбарго на российскую алюминиевую продукцию в рамках 13-го пакета санкций, что может стать новым этапом санкций против энергетического сектора России.

По данным торговой организации European Aluminium, представляющей интересы производителей алюминия в ЕС, предварительные санкции не коснулись около 85% экспорта российского металла в ЕС.

Важно ! Поскольку производство алюминия требует большого количества электроэнергии, санкции против российского алюминия могут оказаться эффективным инструментом влияния на энергетический сектор России.