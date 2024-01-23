Заходи у відповідь

Перед засіданням Ради ЄС із сільського господарства та рибальства в Брюсселі латвійський міністр сільського господарства Армандс Краузе підкреслив, що Європа є самодостатньою у харчових продуктах і виступив за скорочення торгівлі з Росією в цій сфері.

Читайте також Угорщина виступає за повну заборону: чи можливе введення податку на українське зерно

Він також звернув увагу на потенційну заміну імпортованого з Росії зерна українськими продуктами. 2014 року, коли Росія запровадила одностороннє ембарго на низку європейських продуктів, ЄС не вжив заборонних заходів у відповідь.

Наразі імпорт зростає. Крупи, можливо, навіть вкрадені в Україні. Ми не знаємо, звідки ця продукція. Саме з цього ми хотіли б розпочати дискусію про скорочення торгівлі з Росією продовольством настільки, наскільки це можливо і дозволяють санкції,

— зазначив прем'єр-міністр Латвії.

Проблеми фермерів

Нині ЄС імпортує зернові культури на 2,2 мільярда євро та щорічно споживає харчові продукти, включаючи пшеницю та кукурудзу, на загальну суму близько 3 мільярдів євро.

Краузе підкреслив, що імпорт російського зерна шкодить місцевим фермерам і порушує стандарти виробництва, особливо у контексті зміни клімату та екологічних норм.

Як ви знаєте, у Польщі та Латвії відбуваються протести фермерів. Фермери дуже незадоволені тим, що ціни падають. Дуже складно конкурувати з третіми країнами, такими як Росія, де вони виробляють продукцію не за нашими стандартами. Їх не хвилюють зміни клімату, їх не хвилюють викиди. Нашим фермерам доводиться вкладати багато грошей, щоб інвестувати в цей абсолютно новий клімат, заходи зі скорочення змін,

— додав міністр.

Литва та Естонія підтримують ініціативу Латвії щодо обмеження імпорту з Росії, і на зустрічі міністрів ЄС обговорюватиметься ця пропозиція. Крім того, ЄС може повністю замінити імпорт продуктів з Росії українськими товарами, зокрема соняшниковою олією, що допоможе Україні фінансово підтримувати опір російській агресії.