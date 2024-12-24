Допомога Україні від ЄІБ

Гроші направлені на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників, повідомляє 24 канал з посиланням на сайт Банку.

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Так ЄІБ допомагає Укренерго, як національному оператору системи передачі електроенергії України. За мету стоїть побудувати захисні укриття для захисту критичних електропідстанцій.

Зокрема гроші надали в рамках Пакету невідкладних заходів солідарності з Україною. Ці інвестиції є першими заходами в рамках Плану порятунку енергетики України ЄІБ після його ухвалення у жовтні.

Він передбачає фінансування до 600 мільйонів євро. Вони передбачені для екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.

Зауважте! Зокрема у НЕК "Укренерго" зазначили, що від початку повномасштабної війни, Європейський інвестиційний банк надав компанії кредитної підтримки на загальну суму 136 мільйонів євро.