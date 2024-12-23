Яку суму отримала Україна від МВФ

Україна отримала вже шостий транш в рамках Механізму розширеного фінансування EFF, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Зверніть увагу! Механізм розширеного фінансування EFF був переглянутий Радою директорів Міжнародного валютного фонду вшосте 20 грудня 2024 року. Продовження надходження цих коштів пов'язане, зокрема, з тим, що Україна успішно виконує заплановані реформи.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету.

Окремо Шмигаль подякував Міжнародному валютному фонду за всю допомогу, яку отримувала Україна протягом повномасштабної війни.

Нагадаємо! За цією програмою Україна уже отримала загалом 9,8 мільярда доларів.