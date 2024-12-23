Чи можна отримати "тисячу Зеленського зараз"

Вже 5 мільйонів українців отримали обіцяну 1000 гривень. Кошти надійшли на рахунок для "Національного кешбеку", повідомляє 24 канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Нагадаємо! Подати заявку на отримання "тисячі Зеленського" можна до 31 грудня 2024 року.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вже понад 10 мльйонів заявок подано на програму Зимова єПідтримка, з яких понад 8 мільйонів заявок через Дію і ще майже 2 мільйони через Укрпошту.

Шмигаль також наголосив, що в рамках "Зимової підтримки" українці можуть отримати іншу державну допомогу. Йдеться про виплату на купівлю книг.

Також цього тижня в межах "Зимової підтримки" запрацювала нова державна програма єКнига – 908 грн кожному українцю, якому виповнилося 18 років, на купівлю українських книг,

– наголошує Шмигаль.

Зверніть увагу! За перші два дні роботи цієї програми українці подали майже 30 тисяч заявок.