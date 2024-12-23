Какую сумму получила Украина от МВФ

Украина получила уже шестой транш в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Обратите внимание! Механизм расширенного финансирования EFF был пересмотрен Советом директоров Международного валютного фонда в шестой раз 20 декабря 2024 года. Продолжение поступления этих средств связано, в частности, с тем, что Украина успешно выполняет запланированные реформы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил Международный валютный фонд за всю помощь, которую получала Украина в течение полномасштабной войны.

Напомним! По этой программе Украина уже получила в общем 9,8 миллиарда долларов.