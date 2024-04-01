Коли передавати показники лічильника

Варто пам'ятати, що окремо оплачується також транспортування газу за фіксованою ставкою. Для коректного фіксування показників необхідно враховувати лише цифри до коми, ігноруючи червоні позначки та десяткові.

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Передавати показники потрібно з 1 по 5 число кожного місяця.

Існує кілька способів подання даних з лічильника:

безпосередньо оператору ГРМ (облгаз);

через вебсайт або чат-бот облгазу;

звернувшись до контакт-центру облгазу.

Важливо! Пам'ятайте про обов'язкову періодичну повірку лічильника кожні два роки, замовивши цю послугу у вашого постачальника, крім жителів тимчасово окупованих територій.

Якими будуть тарифи на газ з 1 квітня

До кінця опалювального періоду, що триває до середини квітня, тарифи на основні комунальні послуги, включаючи вартість газу, постачання гарячої води та опалення, залишаться незмінними для громадян України.

Вартість газу для користувачів послуг компанії "Нафтогаз України" буде становити 7,96 гривень за один кубічний метр. Для інших споживачів ціна буде варіюватися від 7,70 до 9,90 гривень за кубічний метр.