Що буде з цінами на пальне у квітні

Нагадуємо, що Уряд проголосував за законопроєкт про встановлення нових акцизів на пальне, які відповідають мінімальним європейським стандартам. Під час розмови з 24 Каналом експерт Геннадій Рябцев повідомив, що Верховна Рада повинна тепер ухвалити рішення щодо цього.

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Лише після цього нові акцизи набудуть чинності вже у другій половині 2024 року, пояснює Рябцев. Зараз на вартість нафтопродуктів впливають зовсім інші чинники.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Основним є зростання цін на нафтопродукти у Європі. А це, своєю чергою, стало наслідком зростання нафтових котирувань, до яких прив'язані ціни на нафтопродукти.

Експерт говорить, що відповідно до цього зараз вже відбувається невелике подорожчання вартості пального на українських АЗС.

Бензин та дизпальне потрошки будуть зростати в ціні надалі,

– зауважує Геннадій Рябцев.

Водночас експерт каже, що ситуація зі скрапленим газом є більш невизначеною, тому що, з одного боку, є зростання попиту в Україні, оскільки покращилася погода. А з іншого боку зменшився попит на цей ресурс, як котельне паливо, до прикладу, у Польщі. І тут все буде залежати від того, що зменшуватиметься чи зростатиме швидше:

якщо попит на скраплений нафтовий газ буде зростати більше, аніж вивільнятимуться його обсяги на європейському ринку, відповідно тоді будуть зростати ціни на скраплений газ;

якщо ж цього ресурсу буде більше в Європі, тоді вартість зменшуватиметься.

Зауважте! Станом на 27 березня, за даними Консалтингової групи "А-95", середня вартість пального на українських АЗС становить: бензин А-95 – 53,47 гривні, бензин А-92 – 50,06 гривні, дизпальне – 53,82 гривні та скраплений газ – 28,12 гривні.

Чого чекати від долара

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у квітні, зокрема у перший тиждень, ситуація на валютному ринку головним чином залежатиме від тактики регулятора, а також від об’єктивного рівня попиту на валюту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і кілька місяців поспіль дія режиму керованої гнучкості з м’яким втручанням регулятора на ринок через валютні інтервенції визначатиме курсову кон’юнктуру: курсові показники будуть досить мінливими, при цьому вони то зростатимуть, то знижуватимуться.

Банкір каже, що такі зміни, як і раніше, будуть майже щодня, однак вони не загрожуватимуть загальній ситуації на ринку.

Крім цього, готівковий ринок реагуватиме миттєво на будь-які зміни на міжбанку: адже курсоутворення на готівковому ринку у своїх базових проявах ґрунтуватиметься на показниках міжбанку,

– наголошує Лєсовий.

Важливо! Надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.

Щодо основних показників валютного ринку, то вони будуть такими:

Коридори валютних коливань очікуються на рівні 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро на міжбанку та 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку.

очікуються на рівні 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро на міжбанку та 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку. Поточні курсові зміни на міжбанку складуть до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривні.

Підсумовуючи Лєсовий зауважує, що квітневі валютні зміни будуть цілком адекватними, без зайвих сенсацій та сюрпризів. Втім, не є виключенням, що можливі тимчасові емоційні гойдалки з відповідним ситуативним зростанням попиту.

Ставки на депозити у квітні

За словами банкіра Дмитра Замотаєва, передає 24 Канал, у квітні у сегменті депозитів на українців чекатимуть важливі зміни.

За даними Незалежної асоціації банків, протягом року (з лютого 2023 року по лютий 2024 року) обсяг гривневих депозитів у банках зріс на 14% – на 133 мільярди гривень. Водночас валютні депозити скоротилися на 1%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Ця статистика яскраво свідчить про те, що насправді відбувається в сегменті депозитів, і, відповідно, на що очікувати вже у квітні.

По-перше, кількість гривневих вкладів незначно, але зростатиме.

Очікується, що в порівнянні з березнем зростання гривневих вкладів складе до 3 – 5%, а з початку року збільшення гривневих вкладів може досягти позначки у 12 – 14%.

По-друге, середні ставки за гривневими вкладами вже у другій половині квітня зазнають корекції, адже ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, як основа для формування ставок за гривневими вкладами, була знижена з 19% до 17,5%.

Іншими словами, до середини квітня громадяни ще можуть встигнути оформити гривневі вклади за найбільш вигідними ставками: депозити терміном від 3 місяців до 6 місяців – із середньою дохідністю до 13,5% річних, вклади від 9 місяців до 12 місяців – 12,5 – 13% річних.

По-третє , протягом першої половини квітня можна скористатися дією "акційних" вкладів з максимальною дохідністю до 16% річних, однак такі депозити матимуть точковий ефект, а не системний.

, протягом першої половини квітня можна скористатися дією "акційних" вкладів з максимальною дохідністю до 16% річних, однак такі депозити матимуть точковий ефект, а не системний. По-четверте , чистий прибуток від гривневих вкладів, як і в березні, складе в середньому 5 – 6%.

, чистий прибуток від гривневих вкладів, як і в березні, складе в середньому 5 – 6%. По-п’яте, популярність валютних вкладів, хоч і дуже повільно, але все ж таки знижуватиметься. Наразі саме гривневі депозити є найбільш зрозумілим, простим і вигідним способом для отримання пасивного прибутку.

У першій половині квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні, однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності в середньому на 1%,

– пояснює Замотаєв.

Проте з огляду на чистий прибуток, гривневі депозити залишаться майже безальтернативним і найбільш вигідним способом для отримання максимального пасивного прибутку.

Ситуація на ринку нерухомості

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу експерт з нерухомості Володимир Семенцов розповів, що у квітні ситуація на ринку не матиме ані стрімкого будівництва, ані суттєвого зростання попиту.

Володимир Семенцов Співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development Можливі точкові сплески чи падіння як будівництва, так і попиту залежно від регіону, що зумовлено впливом ведення бойових дій та обстрілів в тому чи іншому регіоні, але це скоріше виняток від загальної тенденції по всій країні загалом.

За прогнозами експерта, у новому місяці ситуація на первинному ринку житла залишатиметься в стабільному стані без різких змін тенденцій: навряд чи ринку загрожуватиме більш глобальна криза, ніж та, що вже є.

Зауважте! За словами Семенцова, нерухомість купується, коли складаються особисті умови – накопичення грошей, або отримання кредиту. Тому скоріше на попит буде впливати розвиток державних програм "єВідновлення" та "єОселя".

Водночас первинний ринок житла матиме ознаки стагнації: попит на новобудови залишатиметься низьким і обмеженим об’єктами з високим рівнем готовності. За умов економічної стабільності вартість метра квадратного зростатиме точково й переважно в об’єктах з високим ступенем готовності й в "безпечних" регіонах.

Причому такі цінові зміни пов’язані більше з комерційною стратегією та переходом на новий етап будівництва, а не через підвищений попит. Відсутність достатньої кількості покупців через непевність у завтрашньому дні та загальний низький рівень доходів громадян є головними стримувальними факторами для глобального зростання цін. Саме тому, в середньому по ринку, глобальне збільшення цін цієї весни не слід очікувати,

– додає експерт.

Як може змінитися вартість продуктів у новому місяці

Борщовий набір подорожчає для українців у квітні

Науковиця Інна Сало для 24 Каналу розповіла, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні очікується незначне здешевлення овочів борщового набору.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки На динаміку цін на овочеві, особливо в несезон, найбільш істотно впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

Ціни на овочі борщового набору:

капуста білокачанна – до 13 гривень за кілограм (-3%),

буряк – до 16 гривень за кілограм (-4%),

морква – до 10 гривень за кілограм (-8%),

картопля – до 24 гривень за кілограм (-5%).

Очікується, що суттєво ціни на овочеві не знизяться до появи урожаю овочів відкритого ґрунту у новому сезоні. Це звичайно залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики,

– додає Інна Сало.

Зверніть увагу! Є ймовірність, що ціна на ріпчасту цибулю може зрости через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції. Втім, за достатньої пропозиції цього овочу, наразі різкої зміни ціни не спостерігається.

Ціни на молочні продукти

Як розповів 24 Каналу експерт Іван Свиноус, основним виробником молока високого ґатунку є господарства корпоративного сектору аграрної економіки.

Водночас внаслідок можливого внаслідок блокади польсько-українського кордону обмеження імпорту молочної продукції буде спостерігатися зростання попиту на молоко екстра та вищого ґатунку, що є основою для виготовлення цього виду агропродукції вітчизняними молокопереробними підприємствами,

– додає Свиноус.

Крім того, також через блокаду кордону суттєво скоротився імпорт молока сирого переробними підприємствами Західного регіону, оскільки значна кількість молокосировини надходила від польських товаровиробників.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, протягом квітня закупівельні ціни:

на молоко екстра та вищого ґатунку можуть зрости на 5 – 6% й становитимуть відповідно 15,1 гривні за кілограм та 14,9 гривні за кілограм без врахування ПДВ.

При цьому закупівельні ціни на молоко першого ґатунку не зміняться і залишаться на рівні 13,6 гривні за кілограм без ПДВ.

Як може змінитися вартість м’яса

Фахівчиня з Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі для 24 Каналу зауважила, що за рік – остання декада березня 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року – роздрібні ціни на більшість видів м’яса в торговельних мережах зросли на 4,5 – 32,1%.

Найменше – на 4,5% – у порівняльному періоді здорожчала свиняча лопатка – до 169,69 гривні за кілограм,

– на 4,5% – у порівняльному періоді здорожчала свиняча лопатка – до 169,69 гривні за кілограм, Найбільше – майже на третину (+32,1%) – сало домашнє, яке підвищилося в ціні до 239 гривень за кілограм.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Основною причиною здорожчання є повномасштабна війна та її наслідки. Саме війна зумовлює зростання виробничих витрат та втрат при виробництві м’яса. Як наслідок роздрібні ціни на м’ясо зростають.

Низька купівельна спроможність споживачів в умовах війни підштовхує до зниження роздрібних цін на окремі види м’яса. Разом із цим впродовж року окремі види м’яса стали дешевшими.

ціни на тушку курячу знизилися до 79,90 гривні за кілограм (-5,6%),

свинячу грудинку – до 160,55 гривні за кілограм (-6,1%),

яловичі ребра – до 162,95 гривні за кілограм (-7,9%),

сало солоне – до 242,84 гривні за кілограм (-9,5%).

У лютому – після новорічних свят – ціни на основні види м’яса традиційно знизилися. В останній декаді березня 2024 року порівняно з відповідним періодом лютого 2024 року відмічається коливання роздрібних цін на м’ясо. Одні види м’яса додали в ціні, а інші – навпаки стали дешевшими,

– каже Наталія Копитець.

Важливо! За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, з другої половини квітня очікується зростання цін на 5 – 9% на основні види м’яса – яловичина, свинина та м’ясо птиці. Це буде зумовлено підвищенням розміру мінімальної заробітної плати і підготовкою до святкування Великодніх свят.