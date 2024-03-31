Напоминаем, что Правительство проголосовало за законопроект об установлении новых акцизов на топливо, которые соответствуют минимальным европейским стандартам. Во время разговора с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что Верховная Рада должна теперь принять решение по этому поводу.

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Только после этого новые акцизы вступят в силу уже во второй половине 2024 года, объясняет Рябцев. Сейчас на стоимость нефтепродуктов влияют совсем другие факторы.

Геннадий Рябцев

Эксперт по энергетическим вопросам

Основным является рост цен на нефтепродукты в Европе. А это, в свою очередь, стало следствием роста нефтяных котировок, к которым привязаны цены на нефтепродукты.

Эксперт говорит, что в соответствии с этим сейчас уже происходит небольшое подорожание стоимости топлива на украинских АЗС.

Бензин и дизтопливо понемногу будут расти в цене в дальнейшем,
– отмечает Геннадий Рябцев.

В то же время эксперт говорит, что ситуация со сжиженным газом является более неопределенной, потому что, с одной стороны, есть рост спроса в Украине, поскольку улучшилась погода. А с другой стороны уменьшился спрос на этот ресурс, как котельное топливо, к примеру, в Польше. И здесь все будет зависеть от того, что будет уменьшаться или расти быстрее:

  • если спрос на сжиженный нефтяной газ будет расти больше, чем будут высвобождаться его объемы на европейском рынке, соответственно тогда будут расти цены на сжиженный газ;
  • если же этого ресурса будет больше в Европе, тогда стоимость будет уменьшаться.

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в апреле, в частности в первую неделю, ситуация на валютном рынке главным образом будет зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Как и несколько месяцев подряд действие режима управляемой гибкости с мягким вмешательством регулятора на рынок через валютные интервенции будет определять курсовую конъюнктуру: курсовые показатели будут достаточно изменчивыми, при этом они будут то расти, то снижаться.

Банкир говорит, что такие изменения, как и раньше, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.

Кроме этого, наличный рынок будет реагировать мгновенно на любые изменения на межбанке: ведь курсообразование на наличном рынке в своих базовых проявлениях будет основываться на показателях межбанка,
– отмечает Лесовой.

Что касается основных показателей валютного рынка, то они будут такими:

  • Коридоры валютных колебаний ожидаются на уровне 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке.
  • Текущие курсовые изменения на межбанке составят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.

Подытоживая Лесовой замечает, что апрельские валютные изменения будут вполне адекватными, без лишних сенсаций и сюрпризов. Впрочем, не является исключением, что возможны временные эмоциональные качели с соответствующим ситуативным ростом спроса.

По словам банкира Дмитрия Замотаева, передает 24 Канал, в апреле в сегменте депозитов украинцев будут ждать важные изменения.

По данным Независимой ассоциации банков, в течение года (с февраля 2023 года по февраль 2024 года) объем гривневых депозитов в банках вырос на 14% – на 133 миллиарда гривен. В то же время валютные депозиты сократились на 1%.

Дмитрий Замотаев

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Эта статистика ярко свидетельствует о том, что на самом деле происходит в сегменте депозитов, и, соответственно, чего ожидать уже в апреле.
  • Во-первых, количество гривневых вкладов незначительно, но будет расти.

Ожидается, что по сравнению с мартом рост гривневых вкладов составит до 3 – 5%, а с начала года увеличение гривневых вкладов может достичь отметки в 12 – 14%.

  • Во-вторых, средние ставки по гривневым вкладам уже во второй половине апреля подвергнутся коррекции, ведь ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, как основа для формирования ставок по гривневым вкладам, была снижена с 19% до 17,5%.

Иными словами, до середины апреля граждане еще могут успеть оформить гривневые вклады по наиболее выгодным ставкам: депозиты сроком от 3 месяцев до 6 месяцев – со средней доходностью до 13,5% годовых, вклады от 9 месяцев до 12 месяцев – 12,5 – 13% годовых.

  • В-третьих, в течение первой половины апреля можно воспользоваться действием "акционных" вкладов с максимальной доходностью до 16% годовых, однако такие депозиты будут иметь точечный эффект, а не системный.
  • В-четвертых, чистая прибыль от гривневых вкладов, как и в марте, составит в среднем 5 – 6%.
  • В-пятых, популярность валютных вкладов, хоть и очень медленно, но все же будет снижаться. Сейчас именно гривневые депозиты являются наиболее понятным, простым и выгодным способом для получения пассивной прибыли.

В первой половине апреля ставки по гривневым вкладам преимущественно будут оставаться на стабильном уровне, однако уже со второй половины месяца стоит ожидать незначительную коррекцию доходности в среднем на 1%,
– объясняет Замотаев.

Однако учитывая чистую прибыль, гривневые депозиты останутся почти безальтернативным и наиболее выгодным способом для получения максимальной пассивной прибыли.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт по недвижимости Владимир Семенцов рассказал, что в апреле ситуация на рынке не будет иметь ни стремительного строительства, ни существенного роста спроса.

Владимир Семенцов

Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development

Возможны точечные всплески или падение как строительства, так и спроса в зависимости от региона, что обусловлено влиянием ведения боевых действий и обстрелов в том или ином регионе, но это скорее исключение от общей тенденции по всей стране в целом.

По прогнозам эксперта, в новом месяце ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться в стабильном состоянии без резких изменений тенденций: вряд ли рынку будет угрожать более глобальный кризис, чем тот, что уже есть.

В то же время первичный рынок жилья будет иметь признаки стагнации: спрос на новостройки будет оставаться низким и ограниченным объектами с высоким уровнем готовности. В условиях экономической стабильности стоимость метра квадратного будет расти точечно и преимущественно в объектах с высокой степенью готовности и в "безопасных" регионах.

Причем такие ценовые изменения связаны больше с коммерческой стратегией и переходом на новый этап строительства, а не из-за повышенного спроса. Отсутствие достаточного количества покупателей из-за неуверенности в завтрашнем дне и общий низкий уровень доходов граждан являются главными сдерживающими факторами для глобального роста цен. Именно поэтому, в среднем по рынку, глобальное увеличение цен этой весной не следует ожидать,
– добавляет эксперт.

Борщовый набор подорожает для украинцев в апреле

Ученая Инна Сало для 24 Канала рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в апреле ожидается незначительное удешевление овощей борщового набора.

Инна Сало

Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики

На динамику цен на овощные, особенно в несезон, наиболее существенно влияют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на горючее.

Цены на овощи борщового набора:

  • капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-3%),
  • свекла – до 16 гривен за килограмм (-4%),
  • морковь – до 10 гривен за килограмм (-8%),
  • картофель – до 24 гривен за килограмм (-5%).

Ожидается, что существенно цены на овощные не снизятся до появления урожая овощей открытого грунта в новом сезоне. Это конечно будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики,
– добавляет Инна Сало.

Цены на молочные продукты

Как рассказал 24 Каналу эксперт Иван Свиноус, основным производителем высокосортного молока являются хозяйства корпоративного сектора аграрной экономики.

В то же время в результате возможного в результате блокады польско-украинской границы ограничения импорта молочной продукции будет наблюдаться рост спроса на молоко экстра и высшего сорта, что является основой для изготовления этого вида агропродукции отечественными молокоперерабатывающими предприятиями,
– добавляет Свиноус.

Кроме того, также из-за блокады границы существенно сократился импорт молока сырого перерабатывающими предприятиями Западного региона, поскольку значительное количество молоко-сырья поступало от польских товаропроизводителей.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение апреля закупочные цены:

  • на молоко экстра и высшего сорта могут вырасти на 5 – 6% и составят соответственно 15,1 гривны за килограмм и 14,9 гривны за килограмм без учета НДС.
  • При этом закупочные цены на молоко первого сорта не изменятся и останутся на уровне 13,6 гривны за килограмм без НДС.

Как может измениться стоимость мяса

Специалист из Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии для 24 Канала заметила, что за год – последняя декада марта 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года – розничные цены на большинство видов мяса в торговых сетях выросли на 4,5 – 32,1%.

  • Меньше всего – на 4,5% – в сравнительном периоде подорожала свиная лопатка – до 169,69 гривны за килограмм,
  • Больше всего – почти на треть (+32,1%) – сало домашнее, которое повысилось в цене до 239 гривен за килограмм.

Наталья Копытец

Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики

Основной причиной подорожания является полномасштабная война и ее последствия. Именно война приводит к росту производственных затрат и потерь при производстве мяса. Как следствие розничные цены на мясо растут.

Низкая покупательная способность потребителей в условиях войны подталкивает к снижению розничных цен на отдельные виды мяса. Вместе с этим в течение года отдельные виды мяса стали дешевле.

  • цены на тушку куриную снизились до 79,90 гривны за килограмм (-5,6%),
  • свиную грудинку – до 160,55 гривны за килограмм (-6,1%),
  • говяжьи ребра –до 162,95 гривны за килограмм (-7,9%),
  • сало соленое – до 242,84 гривны за килограмм (-9,5%).

В феврале – после новогодних праздников – цены на основные виды мяса традиционно снизились. В последней декаде марта 2024 года по сравнению с соответствующим периодом февраля 2024 года отмечается колебания розничных цен на мясо. Одни виды мяса прибавили в цене, а другие – наоборот стали дешевле,
– говорит Наталья Копытец.