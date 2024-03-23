Что будет с рынком труда в 2024 году
По данным Нацбанка, в 2023 году уровень безработицы достиг 19%. В 2024 году прогнозируется, что этот уровень снизится, а именно до 16,2%.
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Как рассказала для 24 Канала эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко, кроме традиционного спроса на специальности сферы продаж/закупок, ІТ-технологий, производства и сельскохозяйственной деятельности, наиболее популярными и в этом году и на будущие пару лет в Украине будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий.
Нам нужны будут военные специалисты всех специальностей.
Также спрос есть на такие специальности:
- Коммуникационщики,
- Маркетинг и реклама,
- Информационная безопасность,
- Риск-менеджеры,
- Грант-менеджеры,
- Фандрейзеры и финансовые менеджеры,
- Медицинские работники, включая реабилитологов, психологов,
- Специалисты по публичной политике и управлению для реформирования государственного управления,
- Специалисты строительной сферы, например архитекторы, проектанты, инженеры и т.д. – из-за масштабных потребностей восстановления инфраструктуры и промышленности.
Как сообщают в DOU, в рамках проекта украинцам на сегодня предлагают около 8 520 вакансий, которые поступили от 1 245 воинских частей. На них уже есть 105 891 отзыв, то есть на одну позицию претендуют 12 кандидатов.
Будет ли дефицит кадров в этом году
По данным Work.ua, в 2024 году возможно сохранится дефицит кадров в определенных сегментах рынка труда. Кроме того, есть вероятность, что диспропорции в разрезе регионов тоже сохранятся.
Среди основных причин дефицита кадров будут:
- Многие украинцы были мобилизованы на защиту государства,
- Миллионы людей вынуждены выехать за границу или стали внутренне перемещенными лицами.
Кстати, в 2023 году большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров. И усиливался он неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и отраслевом измерении.
- Количество вакансий увеличилось с 59,5 тысячи в январе 2023 года до 101,4 тысячи в ноябре. А в январе 2024 года – до 75,5 тысячи.
- Для сравнения – в феврале 2022 года на сайте Work.ua было размещено более 106 тысяч вакансий.
Самую высокую конкуренцию среди соискателей в 2023 году стабильно наблюдали:
- в Киевской области,
- в Харьковской области,
- в Винницкой области.
В то же время самая низкая конкуренция была:
- в Закарпатской области,
- в Черновицкой области,
- в Херсонской области.
Средняя зарплата вырастет
Как рассказывает Гаврюшенко, в 2024 году средняя заработная плата составит 21 809 гривен, а реальная зарплата повысится на 8,5%.
Если брать в разрезе регионов, то самая высокая зарплата будет:
- в Киеве и области – 21 800 гривен,
- далее Львовская область – 20 000 гривен,
- Одесская и Днепропетровская – 18 000 – 19 000 гривен соответственно,
- Харьковская – 18 000 гривен,
- Полтавская область – 16 000 гривен.
Среди самых популярных профессий будут продавец-консультант, водитель, менеджер по продажам, администратор, повар, разнорабочий, бухгалтер. А самые большие зарплаты – у военных, водителей-международников и рекламщиков,
– говорит эксперт.
Напоминаем, что в 2023 году средняя заработная плата выросла на 23% – с 15 тысяч гривен в январе до 18,5 тысячи гривен в ноябре.
Как менялась зарплата в Украине за последний год
Анализируя данные средней заработной платы в Украине с конца декабря 2023 года, в марте 2024 года уровень ее вырос.
- по состоянию на 26 декабря 2023 года средняя зарплата по вакансиям составляла 17 877 гривен, а по состоянию на 19 марта 2024 года – 18 606 гривен. То есть сумма выросла за почти 3 месяца на 729 гривен.
- Что касается данных по резюме, то в марте зарплата достигла 19 635 гривен. А в декабре прошлого года составляла 19 017 гривен.