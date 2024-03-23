За даними Нацбанку, у 2023 році рівень безробіття сягнув 19%. У 2024 році прогнозується, що цей рівень знизиться, а саме до 16,2%.

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Як розповіла для 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко, крім традиційного попиту на спеціальності сфери продажів/закупівлі, ІТ-технологій, виробництва та сільськогосподарської діяльності, найбільш популярними й в цьому році й на майбутні пару років в Україні будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Валентина Гаврюшенко

Експертка з ринку праці, HR

Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей.

Також попит є на такі спеціальності:

  • Комунікаційники,
  • Маркетинг та реклама,
  • Інформаційна безпека,
  • Ризик-менеджери,
  • Грант-менеджери,
  • Фандрейзери та фінансові менеджери,
  • Медичні працівники, включаючи реабілітологів, психологів,
  • Спеціалісти з публічної політики та врядування для реформування державного управління,
  • Спеціалісти будівельної сфери, як-от архітектори, проєктанти, інженери тощо – через масштабні потреби відбудови інфраструктури та промисловості.

Як повідомляють у DOU, у межах проєкту українцям на сьогодні пропонують близько 8 520 вакансій, які надійшли від 1 245 військових частин. На них вже є 105 891 відгук, тобто на одну позицію претендують 12 кандидатів.

За даними Work.ua, у 2024 році можливо збережеться дефіцит кадрів у певних сегментах ринку праці. Крім того, є вірогідність, що диспропорції у розрізі регіонів теж збережуться.

Серед основних причин дефіциту кадрів будуть:

  • Чимало українців було мобілізовано на захист держави,
  • Мільйони осіб змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами.

До речі, у 2023 році більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. І посилювався він нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і галузевому вимірі.

  • Кількість вакансій збільшилася з 59,5 тисячі в січні 2023 року до 101,4 тисячі в листопаді. А у січні 2024 року – до 75,5 тисячі.
  • Для порівняння – у лютому 2022 року на сайті Work.ua було розміщено понад 106 тисяч вакансій.

Найвищу конкуренцію серед шукачів у 2023 році стабільно спостерігали:

  • у Київській області,
  • у Харківській області,
  • у Вінницькій області.

Водночас найнижча конкуренція була:

  • у Закарпатській області,
  • у Чернівецькій області,
  • у Херсонській області.

Як розповідає Гаврюшенко, у 2024 році середня заробітна плата становитиме 21 809 гривень, а реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Якщо брати у розрізі регіонів, то найвища зарплата буде:

  • у Києві та області – 21 800 гривень,
  • далі Львівська область – 20 000 гривень,
  • Одеська та Дніпропетровська – 18 000 – 19 000 гривень відповідно,
  • Харківська – 18 000 гривень,
  • Полтавська область – 16 000 гривень.

Серед найпопулярніших професій будуть продавець-консультант, водій, менеджер з продажу, адміністратор, кухар, різноробочий, бухгалтер. А найбільші зарплати – у військових, водіїв-міжнародників та рекламників,
– каже експертка.

Нагадуємо, що у 2023 році середня заробітна плата зросла на 23% – з 15 тисяч гривень у січні до 18,5 тисячі гривень у листопаді.

Аналізуючи дані середньої заробітної плати в Україні з кінця грудня 2023 року, у березні 2024 року рівень її зріс.

  • станом на 26 грудня 2023 року середня зарплата за вакансіями становила 17 877 гривень, а станом на 19 березня 2024 року – 18 606 гривень. Тобто сума зросла за майже 3 місяці на 729 гривень.
  • Щодо даних за резюме, то у березні зарплата сягнула 19 635 гривень. А у грудні торік становила 19 017 гривень.