Повномасштабна війна забирає чимало ресурсів. Йдеться й про фінансову складову. Саме тому Україна критично залежить від макрофінансової допомоги західних партнерів. Але яка на сьогодні ситуація з підтримкою партнерів та що буде з нею у 2024 році — проаналізував 24 Канал.

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Зауважте! Як повідомляють у Кабміні, у 2023 році Україна отримали від США допомоги на суму у 24 мільярди доларів. Що стосується країн Західної, Північної та Південної Європи, то сума загалом склала понад 17 мільярдів євро.

Загальне фінансування від початку повномасштабної війни

Як повідомили в Мінреінтеграції, влітку 2023 року міжнародна допомога для України від 24 лютого 2022 року сягнула майже 170 мільярдів євро

Зауважте! Ця сума містить як військову, так і фінансову й гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав. Крім того, до списку входять й міжнародні фінансові організації. Про це йдеться в оновленому дослідженні Кільського інституту світової економіки.

Згідно з даними Ukraine Support Tracker, донорами України стали 42 країни, а також європейські інституції:

Станом на січень 2024 року Євросоюз виділив від 24 лютого 2022 року 85 мільярдів євро загальної допомоги,

Друге місце посіли США з сумою у понад 67 мільярдів євро.

До списку країн-донорів також увійшли Німеччина, Великобританія, Данія, Норвегія, Японія, Нідерланди, Канада, Польща, Швеція тощо.

Важливо! Половину з виділених коштів складає фінансова допомога.

Водночас якщо говорити лише про військову підтримку, то лідирують у такій допомозі американці – сума сягнула 42 мільярдів євро.

Євросоюз став лідером у напрямі фінансової допомоги – країни-члени та європейські інституції зобовʼязалися надати Україні майже 72,2 мільярда євро.

Який відсоток ВВП серед країн йде на допомогу

Серед країн, що лідерують, є країни Балтії та Скандинавії – лише відсоток ВВП Естонії становить 3,6%, у Данії – 2,4%, Норвегія – 1,7%, Литва – 1,5%, а Латвія – 1,2%.

Не відстають від них Польща (0,7% ВВП), Нідерланди (0,7% ВВП), Німеччина (0,6% ВВП), Словаччина (0,6% ВВП) тощо.

Найменший відсоток ВВП серед таких країн – Португалія, Кіпр, Угорщина, Ірландія та Румунія. Показник не перевищує 0,05%.

Що буде з фінансуванням у 2024 році

Баталії в американському Конгресі

Станом на початок березня 2024 року Україна досі не отримала підтвердження щодо фінансування від США – одного із найбільших партнерів. Дискусія щодо цього рішення триває вже декілька місяців.

Конгрес досі не погодив допомогу через складнощі, які на сьогодні є в знаходженні спільної мови між демократами та республіканцями.

Останні максимально жорстко приєднали до фінансової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню проблеми з мексиканським кордоном.

Останній пакет допомоги Україні був виділений ще у грудні 2023 року.

Цікаво! Чинний президент США Джо Байден ще минулого року запросив у Конгресу 92 мільярдів доларів на потреби національної безпеки, куди входили й гроші для України.

До речі, як повідомив радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі 12 березня, США виділять новий пакет військової допомоги для України на суму 300 мільйонів доларів. Ці кошти вдалося заощадити на контрактах Пентагону із заміни обладнання, яке вже передали Україні.

В Європі теж питання щодо виділення коштів затримували

Все через угорського лідера Віктора Орбана, який заблокував виділення грошей щонайменше на місяць. Втім вже у лютому 2024 році критичні для України 50 мільярдів євро були погоджені лідерами країн Євросоюзу на засіданні Євроради.