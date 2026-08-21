США готують найжорсткіші санкції проти Ірану: як це вдарить по економіці

США готують новий пакет санкцій проти Ірану, який глава Мінфіну Скотт Бессент назвав "найжорсткішим в історії". На тлі цих заяв ціни на нафту піднялися до максимуму більш ніж за три тижні, оскільки ринок побоюється нових перебоїв із постачанням.

США готують нові санкції проти Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готує проти Ірану "найжорсткіші санкції в історії", повідомляє Reuters. Деталі нового пакета американська сторона обіцяє оприлюднити наступного тижня.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану масштабною економічною ізоляцією. За його словами, будь-яка країна, яка надаватиме Тегерану фінансову або економічну підтримку, сама може зіткнутися з "величезними економічними наслідками".

Бессент пов'язав посилення економічного тиску з можливістю уникнути нової масштабної військової операції. За його словами, якщо США застосують максимальний економічний тиск, потреба у великій військовій операції може зменшитися.

"Це один-два удари. У нас є блокада, і ми запровадимо найжорсткіші санкції в історії", – заявив Бессент.

Водночас поки незрозуміло, які саме обмеження увійдуть до нового пакета. Особливу увагу привертає питання Китаю, який є головним покупцем іранської нафти. За даними Kpler, у 2025 році на Китай припадало понад 80% морського експорту іранської нафти.

Чому санкції можуть підняти ціни на нафту

Нові американські погрози вже вплинули на нафтовий ринок. Ціни на нафту в четвер піднялися до найвищого рівня більш ніж за три тижні на тлі побоювань щодо подальших перебоїв із постачанням близькосхідної сировини.

Одним із головних факторів ризику залишається Ормузька протока. До початку нинішнього конфлікту через цей вузький водний шлях проходило близько п'ятої частини світової торгівлі нафтою.

Для ринку особливо важливо, чи торкнуться нові американські санкції китайських компаній, які купують іранську нафту. Пекін уже заявив, що санкції та тиск не допомагають вирішити конфлікт, а Китай закликав сторони перейти до політичного та дипломатичного врегулювання.

Водночас Вашингтон опинився перед складним вибором: посилення тиску на Китай може спровокувати відповідь Пекіна. Китай є великим експортером до США, зокрема постачає критично важливі рідкісноземельні матеріали.

Для світового нафтового ринку це означає збереження високої невизначеності. Якщо санкції справді обмежать можливість Ірану експортувати нафту або ускладнять транспортування сировини через Перську затоку, пропозиція на глобальному ринку може скоротитися, створивши додатковий тиск на ціни.

Водночас Reuters зазначає, що заяви Трампа в соцмережах не завжди реалізуються саме в тому вигляді, в якому вони були озвучені. Тому остаточний вплив нових санкцій на нафтовий ринок стане зрозумілим після оприлюднення конкретних заходів Вашингтона.

Тим часом Сполучені Штати посилили санкції проти Куби. Вашингтон вніс до санкційного списку трьох посадовців, які пов’язані із державною організацією, що сприяє зв’язкам Куби з іноземними активістами солідарності.