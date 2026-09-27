Мінус 321 гривня до пенсії: кому з українців назавжди скасували надбавку

Держава переглянула правила нарахування однієї з популярних соціальних виплат для громадян. Вже незабаром частина українців назавжди втратить право на оформлення цієї щомісячної підтримки.

Кого саме позбавили права на щомісячну доплату

Право на щомісячну доплату втрачають люди, які після 26 січня 2026 року набули або планують набути статус "Почесний донор України". Для них більше не передбачена щомісячна надбавка до пенсії, нагадує Пенсійний фонд.

Водночас це не означає, що виплату скасували для всіх почесних донорів. Ті, хто отримав відповідне звання до 26 січня 2026 року, зберігають право на встановлену законом надбавку.

Що буде з тими, хто вже отримує надбавку

Для пенсіонерів, які набули статусу "Почесний донор України" до 26 січня 2026 року, умови отримання надбавки не змінилися: вони й надалі отримуватимуть її разом із пенсією.

Розмір доплати становить 10% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 259,50 гривні на місяць.

Щоб отримати статус почесного донора, раніше необхідно було безоплатно здати 40 доз цільної крові, 60 доз плазми або 40 доз клітин крові. Водночас скасування пенсійної надбавки для нових почесних донорів не означає скасування всіх гарантій.

Довідково! Донори мають право на звільнення від роботи в день медичного обстеження та донації крові, а також додатковий оплачуваний день відпочинку.

Які ще надбавки можуть отримувати пенсіонери

Окремо від доплати почесним донорам пенсіонерам можуть автоматично нараховувати вікові надбавки. Вони залежать від віку людини та призначаються за умови, що розмір її пенсійної виплати не перевищує встановлений законодавством поріг.

Як ми вже писали раніше, у 2026 році пенсіонери віком від 70 до 74 років можуть отримувати додатково 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а після досягнення 80 років – 570 гривень щомісяця.