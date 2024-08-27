Чи зростуть зарплати вчителів: скільки зараз отримують педагоги

У 2024 році в Україні планувалося офіційне підвищення зарплат для вчителів. Проте, значна частина державного бюджету зараз спрямована на сектор оборони, що призводить до затримки запланованих підвищень.

Скільки отримують вчителі

Заробітна плата педагога в Україні варіюється залежно від категорії, навантаження та стажу роботи. Втім, Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що попри складну економічну ситуацію, підвищення може відбутися вже у 2025 році завдяки збільшенню освітньої субвенції.

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Нині ж заробітна плата вчителів виглядає наступним чином:

найнижчий посадовий оклад торік був у молодого вчителя без стажу роботи – 5 699 гривень.

вчитель першої категорії отримує 6 567 гривень основної зарплати та надбавки, що в сумі складає – 12 906 гривень;

для вчителя вищої категорії середній дохід становить 7 001 гривню, а з урахуванням доплат та надбавок його загальний заробіток досягає приблизно 13 759 гривень.

Цікаво! Директор школи отримує 8 679 грн основної зарплати, що разом з надбавками складає 16 102 гривень.

Про які надбавки до зарплати вчителів йде мова:

Надбавка за вислугу років складає 627 гривень (10% для молодих вчителів, якщо вони вже матимуть досвід роботи).

Надбавка за класне керівництво – 1 300 гривень.

Надбавка за престижність праці – 1 254 гривні.

Надбавка за якісну роботу – 522 гривні.

Надбавка на оздоровлення (при наданні щорічної відпустки) також становить 522 гривні.

Зауважте! Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що зараз 70% державного бюджету спрямовуються на оборону, що ускладнює можливість підвищення зарплат. Тому поки дохід вчителів залишиться без змін.