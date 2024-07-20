Яка соціально допомога діє для пенсіонерів у 2024 році

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до пенсії. Втім, така соціальна допомога доступна не для усіх.

Хто зможе отримати додаткові виплати

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.

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Доплата нараховується лише після особистого звернення пенсіонера до відповідних органів. Для цього потрібно подати заяву та надати документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я.

Який розмір доплати на догляд? Нині розмір доплати на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривню. А сума надбавки відповідно – 944 гривні.

Допомога від ООН

Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, мають право на надбавку від ООН. Ця доплата нараховується автоматично. Щоб отримати надбавку, необхідно дотримуватися таких умов: