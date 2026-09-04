Україна розширює паливні маршрути до ЄС: ключову роль відіграє сусід

Україна та Румунія домовилися розширити пропускну здатність залізничних маршрутів, якими можна транспортувати пальне. Київ хоче диверсифікувати постачання, щоб убезпечити українців від можливого дефіциту дизеля та бензину.

Про що домовилися країни

Про домовленість розповів перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль після наради щодо ситуації на ринку нафтопродуктів, пише Railway PRO.

За його словами, наразі ринок пального залишається стабільним, проте уряд працює на випередження.

Особлива увага зараз приділяється румунському напрямку,

– зазначив урядовець.

Він додав, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном сторони домовилися про конкретні кроки для розширення можливостей залізничних і річкових шляхів.

Як мають зрости поставки пального

Наразі вантажні залізничні перевезення між країнами здійснюються через прикордонні переходи Вадул-Сірет – Дорнешти та Дякове – Халмеу. Розширення цих логістичних вузлів означатиме більше варіантів постачання пального.

Щоправда, головною перепоною для швидкого нарощування трафіку є різна ширина колії, яка вимагає додаткових операцій з перевантаження або зміни на станціях Вікшань та Халмеу. Щоб розв'язати цю проблему, Румунія вже планує інвестиції в модернізацію.

Водночас Україна поки не розкриває конкретні обсяги додаткового пального чи параметри нової пропускної спроможності. Деталі мають узгодити під час подальшої роботи української та румунської сторін.

Навіщо Україні цей напрямок

Розширення маршрутів через Румунію є частиною ширшої стратегії України з диверсифікації постачання пального.

Збільшення кількості доступних логістичних шляхів має зменшити залежність від окремих маршрутів і дати змогу швидше перекидати необхідні обсяги пального в Україну.

Особливе значення це має для дизеля, який необхідний не лише цивільному сектору, а й обороні, транспорту та критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики заявили, що країна має достатній обсяг паливних резервів, щоб гарантувати безперервну роботу транспорту, генерації та критичних служб.