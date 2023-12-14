Автогаз в Україні продовжує дешевшати

За добу з 13 на 14 грудня роздрібна ціна на автомобільний газ в середньому знизилася ще на 1 гривню. Таке падіння може бути зумовлене двома чинниками: зменшенням споживання газу, а також зростанням імпорту.

Скільки коштує газ на АЗС

В автозаправних мережах WOG і ОККО автогаз здешевшав на 1,05 гривні та 1,13 гривні відповідно. Тобто зараз на цих АЗС газ можна купити по 33,61 гривні за літр і 33,49 гривні за літр відповідно.

Читайте також Чи буде дефіцит продуктів через часткову блокаду польського кордону

Інші мережі АЗС, як-от Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, "Катрал" і "Авантаж 7" скинули ціну в середньому на 1 гривню за літр.

На решті АЗС знижка коливається від 0,25 до 2,4 гривні за літр.

! Таке падіння цін пов'язують зі скороченням споживання автогазу, а також з нарощенням імпорту після тривалої блокади польського кордону.