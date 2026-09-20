Тарифи на газ у жовтні: скільки коштуватиме куб з 1 числа

Наближення прохолодної пори знову повертає питання витрат на комуналку у фокус уваги українських родин. Зокрема, саме вартість блакитного палива традиційно залишається однією з головних статей видатків під час опалювального сезону.

Які тарифи на газ діятимуть для українців у жовтні

Побутові споживачі не відчують подорожчання блакитного палива у жовтні. Адже для них ціна залишається зафіксованою. Зокрема, клієнти компанії "Нафтогаз", яка обслуговує левову частку домогосподарств, продовжать сплачувати 7,96 гривні за кубічний метр. Цей базовий річний тариф закріплено до 30 квітня 2027 року, повідомляє "Газ.Правда".

Для споживачів інших газопостачальних підприємств вартість палива варіюється залежно від умов конкретної компанії. Наприклад, клієнти "Тернопільоблгаззбут" та "Прикарпатенерготрейд" купують газ по 7,96 та 7,98 гривні за кубометр відповідно, а компанія "Галнафтогаз" встановила цінник на рівні 7,99 гривні.

Тим часом споживачі "Дніпровських енергетичних послуг" та "Київських енергетичних послуг" сплачують 8,46 гривні за кубометр, у "Львівенергозбут" тариф становить 8,20 гривні, а найвищу ціну зафіксовано у "Рітейл Сервіс" ("СвітлоГаз") – 9,99 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Фіксація цін на газ стала важливим кроком для забезпечення соціальної стабільності в умовах воєнного стану. Держава запровадила мораторій на підвищення основних комунальних тарифів, що дозволяє захистити бюджети українських родин.

Як нараховують другу платіжку за транспортування газу

Окрім безпосередньої вартості спожитого ресурсу, щомісяця українці отримують окрему платіжку за розподіл блакитного палива. Сума в цій квитанції розраховується індивідуально для кожного домогосподарства на основі обсягів споживання за минулий газовий рік.

Нагадаємо, цей розрахунковий період відрізняється від календарного року та триває з 1 жовтня по 30 вересня.