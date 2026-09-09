Атака на Metro у Миколаєві: що чекає на клієнтів та які збитки рахує мережа

Російський терор продовжує завдавати ударів по великому ритейлу, змушуючи бізнес екстрено змінювати плани. Цього разу під прицілом опинився один із найпопулярніших гіпермаркетів півдня, що неминуче вплине на доступність товарів для місцевих жителів.

Що сталося та чи безпечно відвідувати гіпермаркет

Російський терор продовжує завдавати ударів по великому ритейлу, змушуючи бізнес екстрено змінювати плани. Цього разу під прицілом опинився один із найпопулярніших гіпермаркетів півдня, що неминуче вплине на доступність товарів для місцевих жителів, про що повідомила пресслужба "Metro Україна".

Ввечері 8 вересня російський дрон пошкодив торговельний центр Metro у Миколаєві, змусивши компанію тимчасово зупинити його роботу. На щастя, ніхто зі співробітників та клієнтів не постраждав.

Наразі гіпермаркет зачинено для відвідувачів, а команда вже оцінює масштаби руйнувань, щоб якнайшвидше відновити торгівлю. Про точну дату відкриття ритейлер повідомить додатково на своєму сайті та в соцмережах, тому місцевим жителям варто тимчасово переглянути свої плани на закупи.

Цей удар став черговим випробуванням для фінансової стабільності мережі в Україні. За даними Опендатабот, попри зростання доходу у 2025 році майже на 18% (до 33,92 мільярда гривень), компанія отримала чистий збиток у розмірі понад 380 мільйонів гривень, тоді як ще у 2024 році мала прибуток.

Які ще торгові центри постраждали від атак ворога раніше?

Росія цілеспрямовано знищує торговельну інфраструктуру України, залишаючи людей без доступу до базових товарів. Лише за останні тижні ворог завдав серії нищівних ударів по великих ТЦ у різних регіонах.

Зокрема, 4 вересня "Шахеди" повторно атакували "Епіцентр" у Миколаєві, де постраждали люди та спалахнула масштабна пожежа. А наприкінці серпня та на початку вересня під масовані удари потрапили ТРК City Mall у Запоріжжі та "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, що належать компанії Arricano.

Крім того, окупанти продовжують випалювати захоплені території: 7 вересня в окупованому Маріуполі вщент згорів ТЦ "Галактика", облаштований у приміщенні колишнього "Епіцентру". Подібні атаки на комерційну нерухомість не лише завдають мільярдних збитків бізнесу, але й суттєво б'ють по економіці регіонів, позбавляючи людей робочих місць.