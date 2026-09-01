Україна може отримати 30 мільярдів від партнерів: Корецький назвав головну умову

Україна може залучити близько 30 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, однак для цього влада має виконати низку взятих на себе зобов'язань. Водночас держава терміново шукає кошти для покриття дефіциту оборонного бюджету.

Від чого залежить фінансування

Про виклики, які стоять перед Україною, розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

За словами глави уряду, близько 30 мільярдів доларів країна може отримати в межах уже затверджених програм підтримки. Передусім йдеться про європейське фінансування.

Проте доступ до цих коштів залежить насамперед від України.

У нас 30 мільярдів доларів – це сума, яку ми можемо отримати від наших міжнародних партнерів, якщо виконаємо взяті на себе зобов'язання,

– зауважив прем'єр.

Корецький наголосив, що відповідні рішення залежать від уряду та депутатів.

Чому виник дефіцит оборонного бюджету

Водночас Україна має значний дефіцит фінансування оборонного бюджету. Корецький заявив, що йдеться про 27 мільярдів доларів, які уряд просить партнерів покрити за рахунок екстреного фінансування.

Причин дефіциту є кілька:

По-перше, війна стає дорожчою. Сучасний характер бойових дій потребує дедалі більше ресурсів і технологій.

По-друге, Росія посилила атаки та нарощує виробництво дронів і ракет, що збільшує потреби України в обороні.

Крім того, на початку року Міністерство оборони використало частину коштів, які були заплановані на другу половину 2026 року. Це створило додатковий фінансовий тиск на бюджет.

За словами прем'єра, робота над залученням коштів ще триває. Україні необхідно переконати партнерів допомогти закрити оборонну "діру".

Очевидно, що розраховувати на додаткове фінансування можна лише спільно усіма гілками влади виконуючи взяті раніше зобов'язання. І це абсолютно важливо. І це абсолютно можливо. Разом ми можемо виконати це завдання,

– наголосив Корецький.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський теж заявляв, що дефіцит бюджету Міноборони становить близько 27 мільярдів доларів. Майже 20 мільярдів доларів потрібні на зарплати військовим, виплати родинам загиблих захисників та інші витрати на оборону.