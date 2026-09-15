На лівому та правому березі міста: росіяни атакували "Укрнафту" у столиці

Вранці 15 вересня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Києва. Під удар потрапили ще дві АЗК "Укрнафта" – на правому та лівому березі міста.

Що відомо про атаки на АЗС у Києві

Комплекси зупинили роботу, щойно пролунала повітряна тривога, про що повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Персонал перебував в укритті. Відвідувачів на території АЗС також не було.

Ми зупиняємо роботу АЗК під час кожної повітряної тривоги – без винятків. Це наш протокол безпеки, і він працює саме для того, щоб максимально зменшити ризики для працівників і клієнтів,

– наголосив Федоренко.

У ДСНС розповіли, що влучання відбулися на території АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах. Загорання ліквідували. Внаслідок цих атак відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, що російські реактивні дрони влучили по АЗС на Троєщині та Почайній, про що стало відомо у п'ятницю, 11 вересня. Крім того, станція на Почайній зазнала повторної атаки.

Також відомо про атаку на АЗС у Житомирській області. На станції виникли пожежі.