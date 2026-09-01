Уряд переходить на жорстку економію: що буде з пенсіями та зарплатами

Кабмін вмикає режим жорсткої економії бюджетних витрат через потреби армії, які стрімко зростають. Водночас планує провести найближчим часом детальний аудит видатків Міністерства оборони.

На чому економитимуть?

Економитиме уряд бюджетні кошти, які не закріплені за потребами оборони, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

З цією метою, вже був проведений аудит, який дозволив знайти додаткове фінансування для війська.

За результатами аудиту вже знайшли 70 мільярдів гривень економії, які підуть на потреби армії,

– зазначив Корецький.

Водночас прем'єр запевнив, що економія не повинна позначитися на виконанні основних соціальних зобов'язань держави перед українцями.

Щодо пенсій, зарплат проблем не буде,

– наголосив прем'єр.

Навіщо перевірятимуть Міноборони?

Наступним завданням Кабміну прем'єр назвав детальний аудит потреб Міністерства оборони.

За його словами, протягом найближчого місяця уряд має проаналізувати відповідні потреби та визначити, як максимально ефективно використовувати наявні бюджетні ресурси.

Безумовно, ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає це реальність, і ми повинні реагувати на ці виклики,

– зауважив Корецький.

Також прем'єр додав, що під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд виходитиме з принципу максимально ефективного використання кожної бюджетної гривні.

Корецький закликав народних депутатів долучитися до формування бюджету та підтримати необхідні рішення. За його словами, йдеться не лише про економію, а й про пошук додаткових ресурсів для оборони.

Нагадаємо, наразі дефіцит бюджету Міноборони становить близько 27 мільярдів доларів. Щоб закрити цю оборонну "діру" Україна веде активні переговори з міжнародними партнерами, аби ті екстрено виділили фінансування на потреби армії.