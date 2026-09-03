Елітна квартира тещі: суд стягнув з ексміністра Коваля понад 4 мільйони гривень

Спроби українських посадовців сховати елітні статки за спинами родичів продовжують зазнавати краху в судах. Гучна справа щодо столичної нерухомості одного з колишніх урядовців нарешті отримала фінансовий фінал.

Чим завершилася справа та скільки втратить експосадовець

2 вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення стягнути з колишнього міністра аграрної політики Віталія Коваля 4,35 мільйона гривень. Ці кошти є еквівалентом 53,15% вартості елітної квартири в Києві, яку чиновник оформив на свою тещу, про що офіційно повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Йдеться про розкішне житло площею понад 170 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці. Родичка ексурядовця придбала цю нерухомість ще у 2021 році, заплативши за неї 8,1 мільйона гривень. Лише з 2023 року Віталій Коваль почав офіційно вказувати цю квартиру у своїй декларації, зазначаючи її як місце проживання сім'ї та об'єкт, який нібито орендує його дружина.

Які докази знайшла прокуратура та що відомо про передісторію подій

Під час розслідування детективи з'ясували, що родина міністра користувалася цими квадратними метрами значно раніше, ніж це було відображено в документах. Аналіз фінансів показав, що теща посадовця фізично не мала достатньо законних доходів для такої масштабної покупки. Жінка намагалася виправдати витрати, заявляючи про позику на майже 5,5 мільйона гривень, проте слідство повністю спростувало цю версію зібраними доказами.

Оскільки необґрунтованою визнали лише частину вартості житла, судді ухвалили рішення стягнути з Коваля саме грошовий еквівалент цієї незаконної частки. Через те, що держава забирає фінанси, а не квадратні метри, ВАКС був змушений скасувати арешт на саму квартиру, який наклали раніше у травні 2025 року. Це рішення демонструє, що антикорупційна система знаходить механізми повернення коштів у бюджет, навіть якщо майно частково куплене за легальні гроші.