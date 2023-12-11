Чого чекати від долара у Новому році: валютний прогноз на 2024 рік

Ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та контрольованою. Про це свідчить оновлений прогноз компанії Dragon Capital.

Середній курс у 2024 році несуттєво підвищиться до 37,3 гривні за долар та до 39 гривень за долар наприкінці року.

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Проте, зважаючи на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ми вважаємо, що Нацбанк буде реалізовувати цей план дуже поступово, і зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до долара США на рівні 37,3 в середньому за рік, та 39,0 на кінець року,

— стверджують в Dragon Capital.

НБУ планує з часом збільшувати діапазон коливань курсу гривні та забезпечувати відповідність загальної динаміки курсу макроекономічним умовам.

Яка ситуація на валютному ринку

Після рішення НБУ про перехід до керованої гнучкості валютного курсу на початку жовтня, курс гривні до долара залишався стабільним. НБУ контролює ситуацію на валютному ринку, суттєво обмежуючи коливання курсу за рахунок інтервенцій.

Резерви НБУ

Втім, в останні місяці відбувалось незначне скорочення резервів НБУ до 38,8 мільярда доларів. Це викликано плановим зменшенням обсягів міжнародного фінансування.

При наявності достатніх обсягів міжнародної фінансової підтримки передбачається, що резерви Національного банку України будуть поступово зростати та досягнуть рівня 45 мільярдів доларів до кінця 2024 року.

Проте, це не створює загрози для курсової стабільності, оскільки на кінець листопада резерви Національного банку України виявилися на 36% вищими, ніж на початку року, що є достатнім запасом для фінансування імпорту протягом понад пʼяти місяців.