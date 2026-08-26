Виплати до 3 тисяч гривень: деякі пенсіонери отримають надбавку до пенсії

Літні люди в Україні можуть отримати грошові виплати у серпні. Однак не всі, а лише ті, що мають певний "статус".

Хто з пенсіонерів може отримати одноразову виплату

Розмір виплат становить до 3 100 гривень, про що зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

Найбільша виплата – 3 100 гривень – передбачена:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи; людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Тод як українці з II та III групою інвалідності отримають дещо менше – 2 900 та 2 700 гривень відповідно.

А учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків надійде 1 тисяча гривень.

А 650 гривень нарахують членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

А 450 гривень передбачені учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Нагадаємо, що українці, які отримують пенсії, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, отримають виплату у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою. Додатково звертатися до ПФУ їм не потрібно.

Ті українці, що не є пенсіонерами, мають же подавати звернення. У заяві зазначають паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити банківського рахунку, а ще дані посвідчення, яке підтверджує право на отримання виплати до Дня Незалежності.