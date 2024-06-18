Розрахунок виплат по-новому: яким пенсіонерам варто підготуватись

В Україні планують відмовитися від використання прожиткового мінімуму для визначення розмірів соціальних виплат. Своєю чергою, це може вплинути й на певну категорію пенсіонерів.

Для кого може змінитися розрахунок виплат

Нині пропонується, аби розмір базової величини виплат для осіб, які не набули достатнього страхового стажу, визначали не через розмір прожиткового мінімуму, а пропорційно страховому стажу. А все через те, що показник прожиткового мінімуму став основою занадто великої кількості різних виплат системи соціальної підтримки.

Читайте також: Деякі українці можуть не отримати пенсію за червень: у чому причина

Річ у тім, що підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму автоматично спричиняє необхідність перерахунку всіх пов'язаних показників, що призводить до значного фіскального навантаження на бюджет.

Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, – ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно – швидкого реагування держави на такий ризик,

– йдеться в документі.

Який нині розмір виплат для осіб без стажу

При досягненні 65 років, пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу – можуть претендувати на тимчасову допомогу від держави. Станом на 2024 рік, розмір виплат становить 2 361 гривню щомісячно.

Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту.

Водночас ті, хто набули неповний стаж – можуть оформити тимчасову державну допомогу уже в 63 роки.