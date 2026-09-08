Допомога одиноким матерям: хто має право на виплати та скільки можна отримати

Українські сім’ї, у яких дитину фактично виховує один із батьків, можуть отримувати державну допомогу. Проте її розмір не є фіксованим, а розраховується індивідуально, залежно від віку дитини та доходу сім’ї.

Хто може отримати допомогу

Допомогу призначають на кожну дитину, яка відповідає встановленим законодавством умовам. З липня 2025 року оформленням і виплатою цих коштів займається Пенсійний фонд України.

Право на виплату мають не лише жінки, які самостійно виховують дітей. Зокрема, допомога передбачена для:

одиноких матерів, які не перебувають у шлюбі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про батька або його внесли за вказівкою матері;

одиноких усиновлювачів за відповідних умов;

матері або батька, якщо другий із батьків помер і на дитину не отримується пенсія у зв’язку з втратою годувальника, соціальна пенсія чи відповідна державна допомога.

Скільки платять у 2026 році

Фіксованої суми виплат для всіх одиноких матерів немає. Держава визначає виплату як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

У 2026 році прожитковий мінімум становить:

2 817 гривень – для дітей до 6 років;

3 512 гривень – для дітей від 6 до 18 років;

3 328 гривень – для дітей віком від 18 до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою.

Наприклад, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу становить 1 800 гривень, а дитині 5 років, орієнтовний розмір допомоги становитиме 1 017 гривень: 2 817 – 1 800 гривень.

При цьому для розрахунку беруть доходи сім’ї за шість місяців, що передують місяцю перед місяцем звернення.

Якщо ж дохід на одну особу дорівнює або перевищує відповідний прожитковий мінімум, допомогу не призначають.

До якого віку можна отримувати виплату

Допомогу надають на дітей віком до 18 років.

Водночас виплати можуть продовжувати до закінчення навчання, якщо дитина навчається за денною або дуальною формою у закладі загальної середньої, професійної, фахової передвищої чи вищої освіти.

У такому разі допомога може виплачуватися до 23 років, але не довше, ніж до закінчення закладу освіти.

Нагадаємо, для отримання допомоги одиноким матерям необхідно зібрати базовий пакет документів. До нього входять заява про призначення допомоги, декларація про доходи та майновий стан родини, а також копія свідоцтва про народження дитини.

Залежно від життєвої ситуації родини, фахівці можуть попросити додаткові папери. Це може бути копія рішення про усиновлення, свідоцтво про смерть другого з батьків або довідка з університету, якщо дитині вже виповнилося 18 років і вона продовжує навчання.