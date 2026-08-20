Ворог атакував нафтобазу на Київщині: компанія зробила заяву
У ніч на четвер, 20 серпня, ворог атакував нафтобазу KLO. Йдеться про базу, яка знаходиться у Броварському районі Києва.
Що відомо про атаку на нафтобазу KLO
Ніхто з працівників не постраждав внаслідок російського удару, про що повідомила українська мережа.
З 2022 року KLO пройшли через багато випробувань – від втрачених АЗК до сьогоднішнього удару. Руйнувати те, що будувалося роками, – це тактика ворога. Але зупинити KLO ще нікому не вдавалося!
– наголосили у дописі.
Компанія розповіла, що після кожного удару команда збирає сили в кулак, відновлює пошкоджене та продовжує працювати далі.
Також українцям розказали, що підтримати KLO можна таким чином:
- заїхати на каву чи хот-дог;
- заправити авто;
- сказати "дякую" та усміхнутися касиру.
Іноді найкраща підтримка – це показати, що ми поруч, живемо й працюємо далі!
– підсумували у компанії.
Нагадаємо, що автозаправний комплекс мережі KLO вже не вперше атакують. Наприклад, KLO за адресою Бандери, 29-А у Києві атакували тричі за три місяці – 16 квітня, 14 травня та 2 червня – сюди долітали вибухові хвилі та уламки.
А рівно місяць тому – 20 липня – ворог знищив один зі складів компанії. Про це також повідомили на сторінці у Фейсбук.
Нагадаємо, що про наслідки через російські атаки вже повідомили інші українські бізнеси. Зокрема, "Файні "льоди" та "Фора".